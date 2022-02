Quello che indossiamo a lungo andare potrebbe sporcarsi e non sempre riusciamo a farlo tornare pulito. Le scarpe che abbiamo sempre ai piedi possono riempirsi facilmente di sporcizia e detriti che si accumulano mentre camminiamo. Il risultato sarà poi ancora più evidente se queste sono di colore bianco.

Oggi vedremo come pulire le scarpe bianche in poche mosse con l’aiuto di qualche rimedio apposito che dovrebbe risolvere la situazione in poco tempo. Il primo che ci viene in mente è di solito il bicarbonato. Nel caso non lo avessimo in casa, però, potremmo sostituirlo con alternative altrettanto valide.

Il miglior alleato in termini di pulizia

Le soluzioni proposte sono ottime in sostituzione al bicarbonato. Già, perché il più grande alleato naturale per togliere sporco e aloni resta sempre lui. Per rimettere a nuovo le scarpe bianche in tela, per esempio, potremmo combinarlo con l’acqua ossigenata. Creiamo una sorta di pasta e applichiamola sulla tomaia con uno spazzolino da denti. Dopo circa mezz’ora possiamo risciacquare tutto e goderci il risultato.

Il discorso è simile per pulire la pelle. In questo caso realizzeremo una soluzione con una tazza d’acqua e un cucchiaio di bicarbonato, alla quale ne aggiungeremo altri due di aceto bianco. Immergiamo una spazzola e sfreghiamo delicatamente per sbarazzarci dello sporco accumulatosi.

Come pulire le scarpe bianche in poche mosse senza metterle in lavatrice con 3 astuti rimedi efficacissimi oltre al bicarbonato

Se non abbiamo a disposizione il bicarbonato, potremmo servirci del detersivo per bucato per disinfettare la tela. Diluiamone un po’ in acqua calda, quindi strofiniamo un panno morbido imbevuto della soluzione sulla superficie delle scarpe. Per finire, sciacquiamo via tutto con un altro straccetto umido.

In alternativa, possiamo tentare con una soluzione più particolare, ma che potrebbe darci soddisfazioni. In questo caso ci servirà della carta igienica. Inumidiamo qualche foglio in acqua, poi usiamola per ricoprire tutta la tomaia delle scarpe. Aspettiamo che si asciughi, prima di togliere i foglietti e ammirare il risultato.

L’ultimo rimedio che proponiamo consiste nell’impiego dell’acqua micellare. Proprio quella che molti userebbero per struccarsi o detergersi il viso. Distribuiamone un po’ sulla pelle e la gomma delle scarpe bianche e lasciamola agire. La sua delicatezza dovrebbe rispettare i tessuti e in un colpo solo dovremmo levarci di torno ogni macchia di unto e sporco.

