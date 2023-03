Vestirsi come Gemma Galgani di Uomini e Donne con meno di 50 euro: look e stile della dama

Vestirsi come Gemma Galgani di Uomini e Donne con meno di 50 euro-foto da Instagram

La caratteristica che più contraddistingue Gemma Galgani è la sua eleganza. Ma la dama di Uomini e Donne non ricorre ad un look ed uno stile sempre costosi e fuori dalla portata di chi la segue. Bastano 50 euro per imitare il suo outfit.

Da quando Maria De Filippi ha avuto l’idea di inserire uno spazio “over” nel programma di Uomini e Donne, le persone si sono appassionate al programma ancora di più. A differenza del trono dei giovani, che comunque continua a generare interesse, cavalieri e dame del parterre over possono frequentarsi al di fuori delle telecamere e creare dinamiche diverse.

Negli anni ha fatto scalpore Gemma Galgani per le sue relazioni e, soprattutto, per il suo cambiamento fisico. Gemma ha rifatto i denti, il seno e ha scelto di fare un lifting al viso per vedersi anche al di fuori con un’età più giovane, quella che effettivamente si sente dentro.

Le sue armi principali sono l’entusiasmo e l’eleganza, come lei stessa ripete più volte. Sono molte le persone che la ammirano per questo e noi vi spiegheremo come vestirsi come Gemma Galgani di Uomini e Donne con meno di 50 euro.

Gemma, con più di 70 anni, riesce ad essere sempre semplice, elegante e raffinata anche con capi di abbigliamento alla portata di tutti. Ecco, dunque, qualche consiglio per prenderla da esempio nel look.

Vestirsi come Gemma Galgani di Uomini e Donne con meno di 50 euro: l’outfit perfetto per ogni occasione

Il web e i social sono pieni di foto della dama. Queste sono dei suoi momenti di felicità e di tristezza vissute con gli uomini, ma anche del suo stile che si contraddistingue sia nel corso delle puntate che durante le ormai seguitissime sfilate.

Un outfit che Gemma ripropone spesso è composto da un semplice paio di jeans skinny. Ovviamente ce ne sono tanti modelli e tanti colori, ma su alcuni siti di abbigliamento se ne possono trovare anche a 10 euro approfittando delle offerte.

Allo stesso modo potete acquistare una maglietta basic bianca con scollatura a 10 euro. Veniamo adesso alle scarpe. In una recente registrazione, Gemma ha indossato delle décolletté bianche che hanno suscitato l’attenzione delle donne del pubblico. Con 30 euro si possono portare a casa senza problemi, ma pensate a cogliere il momento di un’offerta e il prezzo potrebbe scendere della metà.

Infine, un elemento che contraddistingue spesso il look di Gemma è il blazer lungo con tasche e bottoni. Abbiamo scoperto che le dame decidono da sole come vestirsi, poi ovviamente c’è l’aiuto del costumista della trasmissione. Un blazer lungo può costare circa 30 euro in base al modello. Con i saldi, anche questo può costare la metà.

Le sfilate

Oltre ad un look elegante in trasmissione, Gemma fa sempre molto discutere per l’abbigliamento che decide di mettere durante le sfilate. La dama ha deciso di optare sulla provocazione e spesso indossa lingerie di pizzo mostrando il suo punto forte: le gambe.

Lo stesso Gianni Sperti, opinionista del dating show, la ammira per la sua bellezza nonostante non sia sempre d’accordo con le sue idee e i suoi atteggiamenti. Più critiche arrivano da Tina Cipollari e da molti utenti nelle pagine ufficiali della trasmissione.