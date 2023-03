Ecco chi tra Alberto e Milena sarà il sesto finalista (spoiler) del Grande Fratello VIP 7. Mercurio in Toro non lascia dubbi: “In finale ci andrà…”

Mancano ormai 5 giorni all’attesa finale del Grande Fratello VIP. Dopo la clamorosa eliminazione di Luca Onestini, tra i favoriti alla vittoria finale, sono rimasti in 5 finalisti + 2 al televoto. Da una parte, Alberto De Pisis, dall’altra Milena Miconi. Mercurio che entra in Toro non lascia dubbi. Il sesto finalista del Grande Fratello VIP sarà… Scoprilo ora con noi.

Bisogna pazientare ancora pochi giorni per arrivare alla finalissima del Grande Fratello VIP, la trasmissione condotta da Signorini che tanto piace al pubblico italiano. Lo testimoniano i dati degli ascolti: lunedì, Grande Fratello VIP 7 ha avuto 2.857.000 telespettatori. Ormai, nella casa sono rimasti appena in sette concorrenti.

Cinque di questi sono già sicuri di essere in finale, mentre Alberto De Pisis e Milena Miconi sono al televoto. L’esito si saprà solo lunedì sera, per capire chi sarà il sesto finalista e chi, invece, dovrà lasciare, qualche ora prima degli altri, la casa. Ognuno ha il suo preferito, ma se non si ha voglia di aspettare fino a lunedì sera, ecco chi tra Alberto e Milena sarà il sesto finalista.

Proiezioni di Borsa aveva già anticipato il nome dell’eliminato in semifinale. Ecco quello della finale

Su Proiezioni di Borsa, del resto, vi avevamo già rivelato, in anticipo, il nome dell’eliminato in semifinale. Saturno in Pesci non lasciava dubbi e, infatti, è stato proprio Andrea Maestrelli a lasciare, due giorni fa, la casa. Insomma, da questo punto di vista, l’astrologia non ha tradito.

Ecco perché, sempre guardando all’oroscopo dei due al ballottaggio, possiamo provare ad anticiparvi anche l’esito del televoto. Nulla di scientifico. Solo osservazione del movimento dei pianeti previsto per il 3 aprile.

Facciamo il punto su chi disputerà la finale del Grande Fratello VIP 7

Vediamo di fare un po’ il punto su quello che ci aspetta nella finale del 3 aprile. Fino a lunedì, c’erano tre finaliste sicure. Stiamo parlando della modella/imprenditrice Sofia Giaele De Donà, 23 anni di Conegliano. Con lei, l’esuberante venezuelana, di Caracas, Oriana Marzoli, 30 anni. Terza, Micol Incorvaia, 29 anni, influencer nata a Pordenone.

La quarta finalista, invece, anche questa anticipata da giorni da Proiezioni di Borsa, è la contestata, nella casa, Nikita Pelizon, modella, che non va trascurata per la vittoria finale. A questo poker rosa si è finalmente aggiunto un finalista maschio, Edoardo Tavassi, fidanzato con Micol. Edoardo, del 1985, è anche lui influencer.

Ecco chi tra Alberto e Milena sarà il sesto finalista. Le stelle non hanno dubbi nell’indicare chi se ne andrà

Chi sarà a raggiungere questi magnifici 5 nella finale di lunedì sera? Sarà l’influencer Alberto De Pisis che, senza volerlo, ha contribuito all’eliminazione dell’amato dalla gente Luca Onestini? O sarà l’attrice Milena Miconi che, proprio lunedì, ha guadagnato punti tra il pubblico, grazie all’apparizione di marito e figlie, molto apprezzata?

Dobbiamo basarci sui loro oroscopi. Milena, nata il 15 dicembre, è Sagittario. Alberto, invece, di giugno, è Gemelli. Ebbene, i Gemelli stanno ancora pagando il passaggio di Marte nel segno. Le cose miglioreranno, ma solo dal giorno 11. Per il Sagittario, invece, l’inizio mese di aprile è decisamente più favorevole. Insomma, da questo punto di vista, l’oroscopo non sembra avere dubbi. Il sesto concorrente finalista del Grande Fratello VIP 7 sarà Milena Miconi.