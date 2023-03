Prysmian e Stellantis hanno dato un segnale rialzista: quale potrebbe essere il loro futuro?

In una seduta caratterizzata da un’elevata volatilità del Ftse Mib, Prysmian e Stellantis hanno dato un segnale rialzista con le medie che hanno incrociato al rialzo. Come andremo a vedere in seguito, però, la qualità del segnale non è uguale per i due titoli azionari. Per cui bisogna fare molta attenzione a puntare alla cieca su una società senza averne prima analizzato tutti gli aspetti. Ovviamente, questo vale non solo per i titoli azionari in questione, ma per qualunque strumento finanziario.

Triplo colpo per Prysmian che potrebbe ritornare sui massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Prysmian (MIL:PRY) hanno chiuso la seduta del 28 marzo a quota 37,28 €, in rialzo dell’1,97% rispetto alla seduta precedente.

La seduta di contrattazioni si è chiusa con un triplo colpo rialzista per Prysmian.

Innanzitutto le medie mobili hanno incrociato al rialzo. Secondo, lo SwingTrading Indicator ha dato un segnale di acquisto. Terzo, le quotazioni di Prysmian hanno invertito la loro forza relativa rispetto al Ftse Mib che è diventata superiore.

Siamo, quindi, in presenza di un titolo azionario che se dovesse confermare nella prossime sedute questa sua impostazione rialzista potrebbe spingersi verso i massimi storici. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 37,81 €. In questo caso l’obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi in area 40 €.

Un segnale di debolezza, invece, potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 36,57 €.

Segnale rialzista per Stellantis, ma attenzione agli indizi ribassisti

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 28 marzo in rialzo dello 0,14% rispetto alla seduta precedente a quota 16,252 euro.

Dopo lo SwingTrading Indicator, anche le medie mobili hanno incrociato al rialzo. Tutto, quindi, sembrerebbe andare per il meglio. Eppure c’è un piccolo indizio che non deve fare abbassare la guardia. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno chiuso lontano dai massimi di giornata. Prestare, quindi, molta attenzione.

Conclusione

Per quanto detto in precedenza Prysmian e Stellantis hanno dato un segnale rialzista, ma tra i due titoli azionari quello più convincente è Prysmian. Tuttavia, in entrambi i casi, prima di cantare definitivamente vittoria, bisognerà attendere conferma dalle prossime sedute.

