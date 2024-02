Torna il BTP Valore: ecco tutti segreti della nuova emissione rivolta a risparmiatori privati

Scatta la terza emissione del BTP Valore, dedicata ai piccoli risparmiatori italiani. Ecco tutti i segreti di questo particolare titolo di Stato, che ogni investitore dovrebbe conoscere

Il BTP Valore, il titolo di Stato garantito dallo Stato italiano, torna protagonista con una nuova emissione. Dal 26 febbraio al 1° marzo, salvo chiusura anticipata, i risparmiatori avranno l’opportunità di investire in questo strumento finanziario, che offre rendimenti prefissati e crescenti nel tempo. Ecco i segreti della nuova emissione.

Torna il BTP Valore: ecco come funziona la nuova emissione

I BTP Valore rappresentano una eccezione nel panorama dei Buoni del Tesoro Poliennali perché hanno delle particolarità uniche. Sono Buoni del Tesoro emessi dallo Stato italiano, progettati appositamente per risparmiatori retail, che desiderano investire in modo sicuro e ottenere un rendimento costante. L’obiettivo, non nascosto, del Governo con questi tipi di emissione, è spostare il più possibile il debito contratto tra i risparmiatori italiani.

Ecco le caratteristiche principali della nuova emissione. La sua durata sarà di sei anni. Le cedole saranno pagate ogni tre mesi, garantendo un flusso di reddito regolare e saranno crescenti. Infatti, grazie al meccanismo step up di 3+3 anni, i rendimenti aumenteranno nel tempo. Per i primi tre anni la cedola sarà del 3,25%, dal quarto al sesto anno salirà al 4%.

Attenzione al premio dello 0,7%

Il premio di fedeltà è una caratteristica che rende unico questo BTP nel panorama dei titoli di Stato. Infatti, chi acquista il BTP Valore durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza riceverà un extra premio finale di fedeltà pari allo 0,7% del valore nominale. Attenzione, questo premio si ottiene a due condizioni. Prima condizione, che si acquisti il BTP in emissione, e quindi non sul mercato secondario. La seconda condizione è che lo si conservi fino alla scadenza in portafoglio. Quindi in caso di vendita prima del rimborso, non si avrà diritto all’extra rendimento.

L’investimento nei BTP Valore è accessibile a tutti i piccoli risparmiatori. Si può prenotare online attraverso home banking. Oppure il risparmiatore può rivolgersi al tuo referente in banca o all’ufficio postale presso cui possiede un conto corrente. L’investimento può partire da un minimo di 1.000 euro. Durante i giorni di collocamento, il BTP Valore può essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni.

Ma cosa accade se il risparmiatore dovesse vendere prima della scadenza? Perderebbe il premio fedeltà dello 0,7% e incasserebbe un prezzo determinato dalle condizioni del mercato. Il rendimento, quindi, sarà determinato dalla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, che in emissione è 100 centesimi. Chi avesse un orizzonte temporale breve, il BTP Valore non è indicato. I BOT o anche il conto deposito, sono titoli pensati per un investimento con un orizzonte temporale più corto.