Come scegliere le giuste scarpe per camminare: la classifica delle più comode in assoluto

La primavera è periodo di passeggiate all’aperto, ma queste possono essere ancora più belle con le scarpe per camminare adatte. Vediamo quali sono le più comode e le più confortevoli per poter fare chilometri senza fatica. Come scegliere le giuste scarpe per camminare?

Quando arriva la primavera l’aria cambia, tutta la natura si risveglia. Nel paesaggio che abbiamo attorno cambiano i colori e gli odori. Per questo motivo, dopo giornate passate in casa a riscaldarsi, viene naturale trascorrere più tempo all’aria aperta.

Per la salute è molto meglio farsi scaldare dai raggi del sole e magari fare un po’ di movimento accompagnati dal nostro cane. Ma c’è quasi sempre un piccolo inconveniente che moltissime persone sottovalutano. Queste non fanno attenzione alle scarpe da indossare quando si deve camminare a lungo.

Siamo qui per rendervi le passeggiate di primavera molto più piacevoli con le migliori scarpe per camminare. Faremo un confronto tra quelle disponibili in commercio in questo periodo e ne analizzeremo le caratteristiche.

Portare le scarpe adatte è importante per evitare dolori alle articolazioni, una postura errata durante la camminata che può portare a problemi di schiena e altro ancora. Meglio evitare tutto questo, non credete? Meno attenzione ai vari dolori e più tempo per osservare e godere del panorama.

Come scegliere le giuste scarpe per camminare prima dell’acquisto: cosa guardare nello specifico

Quando si va in un negozio di scarpe alla ricerca di un paio comodo per lunghe passeggiate, bisogna porre l’attenzione su una serie di aspetti. Ecco quali sono:

suola : deve essere molto flessibile dal tallone alla punta delle dita, in gel oppure in gomma;

: deve essere molto flessibile dal tallone alla punta delle dita, in gel oppure in gomma; tacco : meglio in gel e rinforzato per una maggiore ammortizzazione;

: meglio in gel e rinforzato per una maggiore ammortizzazione; tessuto: assolutamente traspirante, leggero ma anche impermeabile.

Queste sono le caratteristiche assolutamente essenziali. Poi bisogna tenere conto della stagione, di quanto tempo si vuole camminare, se si tratta di una camminata di piacere oppure se volete approfittare di una camminata veloce e sportiva.

In generale, però, ecco ancora qualche altro consiglio per voi:

meglio prenderle un po’ più grandi ;

; prenderle in anticipo e fare qualche camminata breve di prova per adattarle ai vostri piedi;

e fare qualche camminata breve di prova per adattarle ai vostri piedi; mettere della carta di giornale se siete abituati a fare tanti chilometri: questo vi aiuterà ad assorbire il sudore oppure a tenere i piedi asciutti in caso di erba bagnata o pioggia.

Passeggiate di primavera molto più piacevoli: la classifica

Secondo gli utenti in rete appassionati di camminata, le migliori scarpe alle quali affidarsi sono queste:

ADIDAS ULTRABOOST SKECHERS FLEX APPEAL 4.0 NEW BALANCE 1080 V12 HOKA BONDI 8 DAMYUAN

Queste sono le più leggere, le più flessibili e le più comode secondo moltissime persone che le hanno già provate. Alcune possono avvicinarsi ai 100 euro come prezzo, ma ci sono anche modelli a 50 euro, più facilmente accessibili.