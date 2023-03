Uomini e Donne, incidente in studio per Lavinia: la tronista costretta a uscire dallo studio in fretta e furia

Incidente in studio per Lavinia di Uomini e Donne-foto da Instagram

Incidente imbarazzante per la tronista Lavinia che, in una puntata di Uomini e Donne, è dovuta uscire dallo studio con il permesso della conduttrice. Problemi con il vestito dallo spacco vertiginoso.

Martedì 21 marzo è andata in onda il consueto appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne condotto da una combattente Maria De Filippi, tornata subito al lavoro dopo la morte di Maurizio Costanzo. In studio, la presentatrice vive attimi di tensione, ma ha anche modo di sorridere.

Infatti, nella puntata appena andata in onda, è successo un piccolo incidente alla tronista Lavinia. Lei è scesa con un vestito mozzafiato, con uno spacco vertiginoso ma durante il confronto con i suoi due corteggiatori rimasti è successo l’imprevisto.

La stessa Maria le ha permesso di uscire dallo studio per rimediare alla situazione. Vediamo che cosa è successo in particolare, episodio che ha creato scompiglio ma che ha saputo mettere un sorriso sulla bocca di tutti i presenti.

Uomini e Donne, incidente in studio per Lavinia: ecco cos’è successo

Nello scendere le scale con quel vestito colore bordeaux, Lavinia ha mostrato la bellezza delle sue gambe grazie allo spacco presente su un lato. Immancabile il commento dell’opinionista Gianni Sperti che la reputa una ragazza bellissima e molto elegante.

Quando era seduta al centro studio, però, davanti ai suoi corteggiatori, la tensione le ha fatto chiedere all’assistente di studio un bicchiere d’acqua. Nell’agitazione generale la tronista se l’è versato completamente addosso, bagnando tutto il vestito.

Un po’ imbarazzata per l’accaduto, ha cercato di nascondersi tra le braccia di Alessio Campoli nel ballo finale, ma il risultato è stato una grande macchia anche sulla maglietta del corteggiatore. Quest’ultimo si è messo a ridere ed è andato a sedersi al suo posto, mentre Lavinia ha chiesto alla padrona di casa di poter uscire dallo studio.

Grandi sorrisi per questo piccolo inconveniente che ha smorzato un po’ la tensione che si era venuta a creare in quei momenti. Infatti, la tronista è ancora in alto mare e non sa proprio chi scegliere.

Salta la scelta di Lavinia?

Dalle anticipazioni che si rincorrono nel web è chiaro che una scelta per la marchesa è ancora molto lontana. Nessuna scelta nelle registrazioni che sono già avvenute e il tempo scorre. Riuscirà a trovare il suo fidanzato per la fine della messa in onda di questa stagione?

Lettura consigliata

Da Ed Sheeran a George Lucas: in questi borghi umbri vive un mondo di star