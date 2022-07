Vestirsi a 50 anni per sembrare più giovane abbinando abiti alla moda

Quella che fino a qualche secolo fa era vista come la vetta dell’età, oggi è un punto di ripartenza. Ritrovarsi a 50 anni senza particolari problemi fisici, non è davvero più un problema. Occorre certamente seguire una dieta maggiormente equilibrata e cercare di fare attività il più possibile. Evitare di fumare ed eccedere con gli alcolici, ma questi sono discorsi che sappiamo già. Ritrovarsi a 50 anni nel 2022 non significa più essere vecchi, ma, come direbbero i ragazzi oggi “diversamente giovani”. Grazie al potere mediatico della televisione e del web, tutto questo è molto più semplice. Complice anche una moda sempre più lanciata verso i meno giovani, con stilisti sempre più bravi nel cogliere le sfumature dei cinquant’anni. Avevamo giusto visto quale era una tendenza proprio di queste settimane nel campo della Moda donna. Oggi, torneremo sul pezzo ma entrando proprio nel merito di modelli e colori.

Quali colori deve vestire una donna di cinquant’anni

Molte cinquantenni famose come la divina Jennifer Lopez hanno inaugurato la primavera estate 2022 con un bel rosa shocking. Ovviamente, un conto è salire sul palco, un altro è passeggiare per strada. Ma, come sostengono stilisti e consulenti del vestire, nulla toglie che si possa abbinare il rosa ai classici colori più soft degli anni 50. Non dobbiamo per forza vestire sempre il beige o il nero, il bordeaux o il blu scuro. Possiamo anche provare un abbinamento un attimo più vivace. L’errore che non bisogna fare sarebbe quello invece di eccedere proprio nel numero di vestiti eccessivamente colorati. Ci riferiamo a tutti i colori fluo.

Vestirsi a 50 anni per sembrare più giovane abbinando colori e abiti alla moda

Molto in voga in queste settimane per mostrare qualche annetto in meno è il look che prevede un vestito principale come la camicia leggera. E uno secondario che possa assomigliargli, ma nello stesso tempo staccare per colore e modello. In sostanza, per i migliori stilisti, a 50 anni ecco un colore base e uno da abbinare, magari un po’ più ardito, e l’accessorio di accompagnamento.

Il fascino del casual

Non dobbiamo assolutamente escludere capi eternamente casual come potrebbero essere i jeans. Innanzitutto, perché si possono abbinare davvero a tanti capi, come camicie, blues e T-shirt. Poi, perché un jeans monocolore, possibilmente senza strappi e borchie e, dal colore sobrio potrebbe benissimo vestire una splendida cinquantenne. Non è quindi più assolutamente una chimera vestirsi a 50 anni per sembrare più giovane, indossando ciò che ci piace, ma con la giusta misura.

