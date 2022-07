L’estate 2022 non è solo una fornace a livello di temperatura, ma sta riproponendo delle tendenze in voga qualche anno fa. Abbiamo visto come tutte coloro che vestono queste taglie, potrebbero veramente tornare indietro nel tempo. E, anche tutte le nostre cinquantenni, dotate di curve abbondanti, potrebbero approfittare di queste mode e di queste tendenze. 50 anni oggi che per le nostre affascinanti donne sono un punto di partenza e non di arrivo. L’importante come dicono anche gli stilisti più famosi sarebbe non esagerare soprattutto con i colori. Dimostrare infatti meno anni, vuol dire anche portarli con classe ed eleganza, senza rischiare invece di trascendere nel volgare. Ecco, perché in questo articolo vedremo assieme agli esperti della nostra Redazione qualche consiglio utile per le cinquantenni dalle curve abbondanti.

Come vestire eleganti

Come vestirsi a 50 anni con le curve abbondanti senza apparire presuntuose e fuori luogo. Diceva proprio recentemente un famoso stilista che sono più in difficoltà le giovani formose delle donne in età matura. Sicuramente, non bisogna disperare, se c’è qualche curva di troppo, ricordando anche le moltissime influencer che stanno dettando le regole del gioco. Se, fino a qualche tempo fa sembrava un tabù indossare un vestito intero floreale, adesso non lo è più. È decisamente cambiata anche l’opinione pubblica, forse è più concentrata su altri problemi che non sulla moda. Ed è per quello che una donna dotata di curve, non dovrebbe assolutamente rinunciare a un bel vestito floreale, anche di colore chiaro. Magari abbinandolo con un sandalo o un paio di “mules” con tacco medio.

Come vestirsi a 50 anni con le curve abbondanti facendo però attenzione agli abiti che invecchiano

Sicuramente, più dell’abito, a rischiare di portare fuori via una cinquantenne con le curve, sarebbero i colori troppo accesi. Come ricordano infatti stilisti ed esperti, i colori fluo, saranno anche alla moda tra i più giovani, ma potrebbero essere anche dei veri e propri boomerang. Se non vogliamo ricorrere ai classici colori scuri, che d’estate fanno caldo, concentriamoci su quelli più chiari, magari mettendo in risalto i punti più snelli e sottili del corpo. Questo significa, giocare con gli accessori dei polsi, delle caviglie e dei polpacci. Concetto preferito soprattutto alle “curvy”, abbondanti dalla cintura in su.

