In estate melone e cocomero sono i protagonisti assoluti dell’alimentazione. Molte persone aspettano con entusiasmo questa stagione solamente per tornare a gustare questi frutti freschi che danno un aiuto prezioso per idratarsi e combattere il caldo. In questi mesi, molto più caldi della media prevista, mangiare qualche pezzo di melone e di anguria presi dal frigorifero può essere d’aiuto.

Sia uno che l’altro frutto arrivano dalla terra e sono pieni di acqua e di nutrienti preziosi per il nostro organismo. Non sono calorici, non sono grassi, contengono vitamine e sali minerali in abbondanza. Il melone, in particolare, è ricco di antiossidanti, di folati, di vitamina C. Ha potassio, beta carotene e una grande quantità di fibre. Questo vuol dire che è un alleato prezioso per l’intestino e per avere un senso di sazietà utile alla dieta.

Tuttavia, può accadere di avere mangiato melone a sufficienza, di averne uno maturo, forse troppo, allora ecco come usare il melone avanzato realizzando due ricette sempre estive e sempre gustose al punto giusto. Il melone non va assolutamente buttato prima del tempo, si può apprezzare ancora molto, anche se sotto un’altra forma.

Usare il melone avanzato per queste 2 ricette estive veloci e molto gustose

La prima cosa che si può fare con un bel melone maturo è la confettura. Insolito, ma semplice da preparare e molto buona nel suo sapore. Per farla gli ingredienti sono questi:

1 kg di polpa di melone

800 g di zucchero

2 limoni

Per arrivare ad avere 1 kg di polpa servono due meloni. Tagliare a metà e mettere da parte i semi. Tagliare la polpa a pezzi e poi passare a lavare i limoni, spremerli per avere il succo e tagliarne la buccia a listarelle. Queste, insieme ai pezzi di melone, allo zucchero e al succo andranno messi in un contenitore. Questo a sua volta dovrà essere coperto e messo in frigorifero per 12 ore, avendo cura di mescolare di tanto in tanto.

Trascorso il tempo, mettere tutto sul fuoco, portare ad ebollizione e cuocere per 20 minuti avendo cura di mescolare ed eliminare la schiuma che si formerà. Ancora bollente versarla in contenitori di vetro con chiusura ermetica. Un’altra ricetta da fare è il sorbetto al melone. Per questa gli ingredienti necessari sono:

500 g di polpa di melone

200 ml di acqua

180 g di zucchero

Fare sciogliere lo zucchero nell’acqua in una pentola sul fuoco a fiamma media. Nel frattempo, mettere in freezer una ciotola di acciaio. Fare raffreddare il composto di acqua e zucchero e poi mettere tutto in frigorifero per almeno 30 minuti. A questo punto ci sarà il tempo di poter trattare il melone tagliando la sua polpa a pezzetti. Frullare e mettere in freezer per 30 minuti.

I due composti andranno poi uniti e messi nella ciotola di acciaio nel freezer, coperti con la pellicola da cucina e lasciati per 3 ore, ma mescolando ogni mezz’ora. Alla fine, il risultato sarà eccezionale.

Lettura consigliata

3 idee creative per tagliare il melone e servirlo a tavola in antipasti e buffet