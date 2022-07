Per quanto l’estate sia meravigliosa e ricca di sorprese, sappiamo bene che porta anche degli aspetti negativi. Tra questi c’è, senza alcuna ombra di dubbio, il fatto che molti di noi si sentono privi di energie durante questa stagione. Il senso di spossatezza tipico di questo periodo, infatti, si fa sentire spesso e non sempre è facile combatterlo. In questo caso, però, potremmo provare a rivolgerci all’alimentazione e vedere se può essere d’aiuto.

Pollo e cetriolo, ecco due ingredienti che potrebbero aiutarci a ritrovare le energie durante queste calde giornate

Ci sono diversi alimenti che potrebbero aiutarci a combattere la tipica stanchezza estiva. Basti pensare che il pollo, per esempio, contiene diverse proprietà nutrizionali e vitamine che ci aiuterebbero a combattere il senso di spossatezza. Ma non è di certo l’unico alimento a cui possiamo rivolgerci. Anche il cetriolo, ad esempio, grazie alla sua composizione, potrebbe darci una mano non indifferente.

Tutto ciò che dovremmo fare, quindi, è capire come sfruttare al meglio questi alimenti per sentirci pieni di energie anche con questo caldo torrido. Un’insalata fresca e deliziosa con questi ingredienti potrebbe essere la giusta soluzione.

Per preparare la nostra ricetta anti-spossatezza, dovremo procurarci:

1 kg di petto di pollo;

3 cetrioli;

sale;

olio extravergine di oliva;

stracchino;

limone;

rosmarino;

cannella.

Il delizioso pranzo che combatterebbe la terribile spossatezza estiva

Per prima cosa, lavoriamo sul petto di pollo. Quando è ancora crudo, tagliamolo in piccoli cubetti non troppo sottili. Intanto, mettiamo a bollire dell’acqua in pentola e, quando sarà il momento, mettiamo a cuocere il pollo. Dopo circa un quarto d’ora, scoliamo il tutto e lasciamo raffreddare. Intanto, occupiamoci della verdura.

Tagliamo, dopo averli lavati e sbucciati, i cetrioli in dei piccoli cubetti e mettiamoli in una ciotola. Aggiungiamo i pezzi di pollo e spremiamo un intero succo di limone. Laviamone la scorza poi, tagliamola e mettiamo in ciotola anche quella. Ora, versiamo 2 cucchiai di stracchino, un pizzico di sale e l’olio extravergine di oliva. Mescoliamo il tutto fino a che gli ingredienti non sembreranno totalmente compatti.

Adesso, lasciamo riposare in frigo per circa 40 minuti. Quando andremo a servire, spruzziamo un po’ di cannella e rosmarino per insaporire il nostro buonissimo piatto. Se non dovessimo riuscire a finirlo, potremo conservarlo per una giornata in frigorifero, così da poterlo mangiare anche il giorno dopo.

Dunque, proprio questo è il delizioso pranzo che combatterebbe la spossatezza e ci ricaricherebbe di energie. Ovviamente, questo concetto è valido se si seguono delle linee molto generali. Infatti, per essere certi che questi alimenti abbiano il risultato sperato, dovremmo sempre rivolgerci al nostro medico di fiducia. Solo in questo modo, infatti, potremo capire se effettivamente questi cibi possano fare al caso nostro.

Lettura consigliata

