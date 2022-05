Impossibile non amarne la versione dolce alle mele, sapientemente preparata al forno e umida all’interno, come ogni nonna vorrebbe. Eppure, lo strudel è ottimo anche nella sua versione salata e farcita con verdure e altri prodotti di stagione. Le varianti oggi esistenti sono davvero tantissime ed è difficile non trovare quella che fa al caso proprio.

La pasta sfoglia è l’ingrediente pratico e veloce da usare per preparare uno strudel coi fiocchi e ottenere il massimo risultato. La sua variante senza lattosio è altrettanto gustosa e facile da cucinare. Per preparare un ottimo strudel che sia anche leggero, inoltre, la brisé all’olio e senza burro è l’alternativa perfetta alla pasta sfoglia.

Di cosa avremo bisogno per la preparazione

Un rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

un etto di prosciutto cotto;

6 fette di formaggio sottile;

un tuorlo d’uovo da spennellare (facoltativo).

Velocissimo questo strudel salato di sfoglia che si prepara con 3 ingredienti, faremo un figurone a cena in pochissimi minuti

Bastano 5 minuti di preparazione e appena 3 ingredienti per questa ricetta salata con cui ottenere il massimo risultato senza troppi sforzi. Bisognerà iniziare srotolando il rotolo di pasta sfoglia e ripiegarlo, poi, in 3 parti per lungo, srotolandolo nuovamente. Questo servirà a lasciare un preciso segno sullo strudel.

Farcire, poi, la sfoglia con il prosciutto cotto e le fette di formaggio sottile. A questo punto, munirsi di un coltello a lama liscia per non rovinare la sfoglia. Praticare dei tagli obliqui sui lati della sfoglia e richiudere il tutto, intrecciando le strisce di pasta sfoglia.

A piacere, è possibile spennellare la superficie con del rosso d’uovo per rendere più croccante e invitante la sfoglia. Quindi, infornare a 180° C per 20 minuti.

Le varianti più interessanti della ricetta

Questo velocissimo strudel salato di sfoglia si prepara con sfoglia, prosciutto e formaggio, possiamo, però, arricchirlo con tantissimi ingredienti aggiuntivi come:

zucchine;

asparagi;

carciofi e panna;

scamorza;

funghi;

robiola;

melanzane;

peperoni.

3 segreti per prepararlo alla perfezione

Aggiungere sulla superficie bagnata con l’uovo un mix di semi di sesamo bianco e nero, semi di papavero o di lino è una mossa furba. Questa aiuterà a ottenere una crosta croccante e sfiziosa.

Se decidiamo di preparare a casa la tradizionale pasta per strudel, il consiglio è di usare l’acqua tiepida, renderà più facile stendere l’impasto. Può essere utile stendere l’impasto su una tovaglia pulita e infarinata.

Infine, usare l’olio di semi al posto di quello d’oliva renderebbe l’impasto dello strudel più profumato e delicato.

Approfondimento

Da provare anche questa variante della nonna con porri, stracchino e salsiccia davvero fenomenale