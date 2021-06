Questa perfetta preparazione rappresenta sia un ottimo piatto da servire come antipasto che un delizioso secondo. Si tratta di uno strudel salato con pochi ingredienti e semplice da preparare. Lo strudel è da sempre una preparazione molto versatile e che conquista il palato di grandi e piccini se cucinato in modo gustoso. Ecco la ricetta della nonna di un appetitoso strudel di porri con stracchino e salsiccia che farà fare un figurone e gioire gli ospiti.

Ingredienti per lo strudel salato

un rotolo di pasta sfoglia;

2 porri;

100 grammi di stracchino;

2 o 3 salsicce intere e fresche;

olio d’oliva q.b;

un tuorlo d’uovo;

latte q.b;

sale e pepe q.b;

un pizzico di noce moscata.

Iniziare privando la salsiccia della pelle e sbriciolandola direttamente in padella insieme a un giro d’olio d’oliva. Lasciare cuocere a fuoco lento. Nel frattempo tagliare i porri in fettine sottili e circolari dopo averli prima lavati. Bisognerà stufarli in padella sempre a fuoco lento e salare e pepare. Poi unire i porri alla salsiccia per favorire l’unione dei sapori e continuare a rosolare entrambi per qualche minuto. Eliminare dal fuoco e lasciare raffreddare.

Farcitura e cottura dello strudel

Stendere il rotolo di pasta sfoglia e adagiare sopra il composto di salsiccia e porri. Poi aggiungere anche dello stracchino e un pizzico di noce moscata. Quindi chiuderlo per dare il tipico aspetto dello strudel. Nel frattempo prendere il tuorlo d’uovo dopo averlo separato dall’albume e sbatterlo leggermente con un po’ di latte. Spennellare sopra l’uovo per ottenere una deliziosa crosta in forno. Posizionare lo strudel su una teglia foderata da carta forno e infornare a forno preriscaldato a 180 gradi. Occorrerà all’incirca una mezz’oretta di cottura. Suggeriamo di sfornarlo e farlo leggermente raffreddare prima di servirlo.

Una sfoglia perfetta

In questo articolo ecco tutti i segreti di una pasta sfoglia alternativa ma comunque perfetta per realizzare questa gustosissima ricetta.