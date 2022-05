Nuove opportunità di lavoro e tanti concorsi indetti dalle Pubbliche Amministrazioni in questo periodo. Non solo per laureati, ma anche per chi possiede solo il diploma si aprono nuovi spiragli. Sono molte le aziende pubbliche e private che cercano personale da inserire nell’organico. Se siamo interessati ad un posto come portalettere con Poste Italiane affrettiamoci, oggi scade il termine per la candidatura. Ma se invece vogliamo provare ad entrare nella Pubblica Amministrazione, ecco un nuovo concorso molto interessante. Sono stati appena pubblicati in Gazzetta Ufficiale due bandi di concorso, da 6 posti l’uno, per lavorare nella Provincia di Potenza. I primi 6 posti messi a concorso sono per la posizione di Istruttore Amministrativo/Contabile, posizione economica C1. Gli altri 4 posti, invece, sono per la posizione di Istruttore Tecnico. Vediamo nel dettaglio i requisiti e le materie d’esame relativi ad entrambi i concorsi.

Basta superare una prova a crocette per questi 10 posti a tempo indeterminato categoria C nella Provincia di Potenza

Prima di tutto, per poter partecipare al concorso è necessario possedere i requisiti base richiesti per lavorare nella Pubblica Amministrazione. Tra cui, essere maggiorenni, godere dei diritti civili e politici ed essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE. Per quanto riguarda i requisiti specifici, per la posizione di Istruttore Amministrativo/Contabile è necessario il diploma di istruzione secondaria quinquennale. Mentre per l’Istruttore Tecnico serve il diploma di geometra, perito edile, perito agrario o equivalente.

Materie d’esame e modalità di candidatura

Per quanto riguarda l’esame di ammissione, si tratterà di un’unica prova scritta in modalità questionario a risposta multipla. Saranno 40 i quesiti da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo raggiungibile di 30. Dei quesiti, 32 verteranno su materie inerenti al profilo amministrativo/contabile, tra cui elementi di diritto costituzionale e amministrativo. Ma anche nozioni di contabilità pubblica e competenze digitali e di lingua inglese. Per tutto l’elenco e altre informazioni si rimanda al bando ufficiale scaricabile anche dal portale dedicato. Gli altri 8 quesiti saranno di tipo situazionale, relativi a problematiche organizzative e concrete di lavoro. Saranno valutati anche i titoli, tra cui anche il punteggio di diploma di maturità ed eventuali lauree. Per un massimo di 10 punti da sommare poi a quelli del risultato della prova.

Per partecipare al concorso si dovrà effettuare il pagamento di un bollettino di 10 euro tramite sistema PagoPa. Il diario della prova verrà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Potenza e avrà valore di notifica di convocazione. Quindi, basta superare una prova a crocette per vincere uno di questi posti messi a concorso. Per poter inserire la domanda bisogna accedere utilizzando la SPID sul portale dedicato, dove si possono consultare anche i bandi. Solo le candidature arrivate entro la data di scadenza del 26 giugno e per via telematica verranno ammesse.

