I periodi del mese in cui leggiamo di più l’oroscopo sono due: la fine e l’inizio del mese. Lo consultiamo alla fine per verificare se ciò che dicono gli astri corrisponde al vero. Chi legge invece l’oroscopo ad inizio mese lo fa con uno sguardo proiettato al futuro. Ogni nuovo inizio porta con sé molto ottimismo e speranza ed ognuno di noi auspica che le cose possano andare sempre meglio. Tuttavia, mancano ancora alcuni giorni alla fine di maggio e, se per alcuni saranno stupendi, per altri potrebbero essere davvero da dimenticare.

Stanchezza e avversità

Imprevisti e negatività caratterizzeranno gli ultimi giorni di maggio dei nati sotto il segno del Toro. Questi giorni saranno ancora più difficili da gestire dopo una settimana positiva come quella appena trascorsa. Essere tenaci e caparbi potrebbe non bastare ad evitare momenti pieni di ansia e stress. Una spesa improvvisa e piuttosto cospicua potrebbe innervosire anche i Toro più pazienti. Sarà fondamentale mantenere la calma e prendersi del tempo per ragionare in modo produttivo su come risolvere il problema.

Per il segno del Leone sono in arrivo momenti di tensione all’interno della coppia. Il dialogo con il partner c’è, ma non porta comunque a nulla di buono. Questo nervosismo causa attriti, poca voglia di stare insieme e un leggero allontanamento. Il lavoro è in fase di stallo e i Leone faticano ad uscire da una situazione contorta. Soltanto il tempo e la mente lucida potranno aiutare a risolvere i problemi.

Fine maggio da incubo per Toro e Leone, mentre altri 2 segni zodiacali saranno finalmente travolti da fortuna e benessere

Il mese si conclude davvero bene per i nati sotto il segno dei Pesci. Un cielo davvero favorevole porta benessere e fortuna agli appartenenti a questo segno che vanno avanti per la loro strada senza intoppi. La carriera regala molte soddisfazioni e soprattutto chi fa un lavoro che ama non sente la stanchezza. Questo stato di ottimismo porta ad essere più produttivi sul lavoro e più attenti nelle relazioni. Questo potrebbe essere il momento migliore per dedicare il proprio tempo libero a un hobby con gli amici o con il proprio partner. Inoltre, entro la fine del mese potrebbe arrivare una sorpresa inaspettata da parte di una persona a noi molto vicina.

Sagittario

Sarà una fine maggio da incubo per Toro e Leone, ma non si può dire lo stesso per il segno del Sagittario. Il lavoro va bene negli ultimi mesi, permettendoci di mettere dei soldi da parte, utili per eventuali imprevisti o per concedersi un regalo. In coppia, chi ha trascurato il partner potrà accorgersi dei propri errori e rimediare. Questo riavvicinamento renderà ancora più felici e sereni i nati sotto questo segno. I Sagittario sono molto empatici e cercano sempre di non ferire i sentimenti altrui e, in caso contrario, di rimediare. Troviamo del tempo per fare un progetto con gli amici, il partner o con la famiglia. Un viaggio, una serata insieme oppure un concerto potrebbero essere la chiave per rendere ancora più solido il rapporto.

