Velocissime polpette di ricotta per un piatto salva cena e che non appesantisce prima di coricarsi

Quando non sappiamo cosa cucinare per cena e abbiamo anche paura di appesantirci, possiamo provare a usare un formaggio leggero come la ricotta per realizzare delle deliziose polpette. Vediamo come fare.

La ricotta è un formaggio leggero molto amico delle diete, dato il suo apporto ipocalorico al menù. Ma non solo possiamo gustarla al cucchiaio quando desideriamo mantenerci in forma. Possiamo usarla infatti come ripieno leggero per i dolci o per creare delle polpette che, a cena, non ci appesantiscono. Capita spesso di non sapere cosa cucinare e, se si vuole stare leggeri, la soluzione non è la pizza da asporto. Basta un po’ di ricotta in frigo per salvare subito la cena e la linea, realizzando delle deliziose polpettine. Che aiuteranno il buon sonno senza appesantire la digestione.

Gli ingredienti da utilizzare

Preparare delle piccole polpette a base di ricotta è davvero molto semplice. Bastano infatti pochi e conosciuti ingredienti da amalgamare insieme. Nello specifico, avremo bisogno di:

200 g di ricotta;

1 uovo;

parmigiano grattugiato q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.;

olio di semi q.b.

Come possiamo vedere, si tratta di alimenti semplicissimi e facili da trovare subito anche in un frigorifero mezzo vuoto. Vediamo le fasi della preparazione.

Velocissime polpette di ricotta per un piatto semplice e gustoso

Per preparare le polpettine dovremo versare la ricotta in una ciotola. Qui romperemo e aggiungeremo l’uovo insieme a una manciata di sale e un pizzico di pepe. In ultimo spolverizzeremo il composto con il parmigiano grattugiato. Potremo quindi riempire di olio di semi una padella e metterla sul fuoco a scaldare. Con un cucchiaio, preleveremo una porzione di impasto e, aiutandoci con le mani, le daremo una forma di pallina. La getteremo quindi in padella a cuocere e procederemo a creare le altre polpette con il resto dell’impasto. Dovremo far rosolare bene e interamente e potremo, quindi, servire le velocissime polpette di ricotta per un piatto serale speciale. Attenzione, però, a una importante indicazione.

Un ottimo pasto ma attenzione al lattosio

Queste polpettine sono davvero ottime, leggere e facilissime da preparare. Ma dobbiamo ricordare che la ricotta è un formaggio fresco del tipo a pasta molle non ideale per chi soffre di intolleranza al lattosio. Chi ha questa intolleranza alimentare dovrebbe evitare anche formaggi come la certosa, i fiocchi di latte, la mozzarella. Questi vengono infatti ottenuti per coagulazione acida e avrebbero elevate percentuali dello zucchero del latte.