Golosa la panna da montare ma ecco quando aggiungere lo zucchero per un risultato perfetto

Niente è più invitante e goloso di una nuvola di panna montata da assaporare in una coppa o sulla sommità di un gelato. Oppure, in un periodo freddo, sopra una tazza di cioccolata calda fumante. La panna montata si sposa proprio dappertutto, è irresistibile e trattenersi davanti a essa è davvero difficile.

Certo, però, può capitare di assaggiarla con un cucchiaino e provare un pizzico di delusione constatandone il sapore. Questo perché, quando la prepariamo a casa, dobbiamo fare attenzione a seguire bene i passi per la sua realizzazione perfetta.

Un po’ come il limone completa la marmellata, nel caso della panna ciò che la rende perfetta è lo zucchero. Particolarmente fondamentale, però, è capire il momento esatto in cui bisogna aggiungerlo.

Golosa la panna da montare preparata così

La panna montata diventa ottima quando è correttamente zuccherata e quando lo zucchero si aggiunge nel momento ideale. Innanzitutto, è importante ricordare di aggiungere 100 g di zucchero per 1 l di panna. Le corrette quantità permetteranno di ottenere un preparato consistente ma soffice, oltre che fresco, dolce e ricco di volume.

Ma quando si mette lo zucchero? Innanzitutto, mai alla fine dell’opera. Per un risultato perfetto, bisogna aggiungerlo all’inizio della preparazione, ossia quando la panna da montare risulta liquida. Proprio a questo punto, infatti, la panna è in grado di assorbire completamente lo zucchero. Sarà quindi più che golosa la panna da montare con le fruste. Vediamo ancora qualche consiglio per la sua perfetta riuscita.

Attenzione alla temperatura

Se vogliamo ottenere la miglior panna montata di tutti i tempi, dobbiamo fare molta attenzione alla sua temperatura. La panna deve necessariamente essere lavorata fredda e riportare una temperatura compresa tra i 2 e i 4 C°. Sarebbe bene quindi conservarla nel freezer. Se appena acquistata, va qui riposta per almeno un paio di minuti prima di incominciare la lavorazione. Questo accorgimento permetterà il mantenimento della temperatura quando l’alimento viene montato.

Un consiglio e una variante

Ecco ancora un consiglio per la perfetta panna montata. Se vogliamo realizzarla con i fiocchi, dobbiamo scegliere una panna liquida da montare con un consistente contenuto di grassi. La maggiore presenza di questi, infatti, può assicurare la migliore lavorazione e montatura in meno tempo del previsto.

Se invece vogliamo ottenere una variante diversa e deliziosa, possiamo montare la panna sostituendo lo zucchero semolato e usare quello a velo. Unendovi, quindi, i semi di un baccello di vaniglia, avremo realizzato l’elegante crema chantilly.