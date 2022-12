Quando mettere la granella di zucchero sul ciambellone o sulla torta per un dolce spettacolare

La granella di zucchero è una guarnizione speciale che permette di completare l’effetto finale dei nostri dolci. Ma, per un risultato scenografico, va aggiunta alla preparazione al momento giusto. Vediamo quale.

La granella di zucchero è una guarnizione davvero invitante, che cambia l’aspetto dei nostri dolci e li rende irresistibili. Per chi non lo sapesse, granelle zuccherine altro non sono che i tipici canditi bianchi che possiamo trovare sulle colombe pasquali. Oppure su alcune brioches confezionate. Se amiamo cimentarci con la cucina di dolci casalinghi, possiamo usare la granella di zucchero per rendere più golosa una torta. O il classico ciambellone. Dobbiamo, però, conoscere bene il momento esatto in cui aggiungere la guarnizione.

Una guarnizione particolare

La granella di zucchero è una guarnizione per dolci meno usata dello zucchero a velo o della panna, ma non per questo meno invitante. Si ottiene mediante la raffinazione dello zucchero bianco frantumato in blocchi poi setacciati. La guarnizione è molto usata nei Paesi nordici per la realizzazione di dolci tradizionali. In Italia il suo uso è meno comune, fatta eccezione per alcune preparazioni. Chi volesse utilizzarla, deve però fare molta attenzione.

Quando mettere la granella di zucchero

Se vogliamo preparare una torta o un ciambellone con la granella di zucchero, dobbiamo aggiungerla nel momento giusto. Che è poco prima della cottura. Lo zucchero in granelli, infatti, è rigido e grezzo e non si scioglie ad alte temperature. Per cui non dobbiamo cadere nell’errore dell’aggiunta in finale o in cottura della granella al preparato. La guarnizione non aderirebbe e si staccherebbe da torte e ciambelle. Prima di infornare, distribuiremo la granella sulla preparazione in modo uniforme. Daremo poi una spolverata di zucchero semolato, che permetterà la formazione sul dolce di una deliziosa crosta. Dunque, ecco quando mettere la granella di zucchero per sfornare dolci sensazionali.

Granella fatta in casa

La granella di zucchero si può comprare facilmente al supermercato presso le corsie dei preparati per dolci. Ma possiamo anche farla in casa. Le operazioni sono molto semplici e bastano 50 g di zucchero bianco e dell’acqua. Dovremo mettere lo zucchero dentro una ciotola aggiungendo circa 5 ml di acqua. Dovremo quindi mescolare con un cucchiaio, mettere il preparato in una schiumarola e spingerlo con una spatola. In questo modo, lo zucchero trapasserà dentro i fori dello strumento dando forma alla granella.

Potremo quindi versare la granella in una teglia ricoperta da carta da forno e infornarla per mezz’ora a 40°. Trascorso il tempo, lasceremo raffreddare e potremo usare la granella per guarnire oppure conservarla in un barattolo di vetro.