Quali sono i Paesi in cui investire in questo 2024? Nel corso degli ultimi mesi ne abbiamo parlato più volte. Ad esempio, abbiamo visto che analisti come Richard Fontaine ritengono possa essere vantaggioso investire in azioni cinesi, mentre altri lo sconsigliano. Secondo Francesco Sandrini, invece, sarebbe opportuno investire in Paesi emergenti come il Brasile, il Messico e l’India. Quest’ultimo mercato è ritenuto molto appetibile anche da Claudio Foschi di Horizon. Ma che cosa dice in proposito l’outlook per il 2024 stilato dagli analisti della nota banca Goldman Sachs, precisamente da quelli della sua sezione asset management? Scopriamolo.

2 Paesi che potrebbero sfruttare l’attuale situazione geopolitica

Secondo Goldman Sachs, alcuni Paesi in particolare avrebbero delle posizioni macroeconomiche particolarmente vantaggiose nel corso dell’anno corrente. Un esempio? L’India, che sta mostrando una crescita resiliente e di solide dinamiche demografiche. Sempre più multinazionali globali potrebbero pertanto sceglierla come partner manifatturiero, con una conseguente crescita della sua economia. Infatti, molte di queste al momento stanno cercando di diversificare le proprie catene di fornitura in diversi settori e di ciò potrebbero beneficiare anche Paesi come il Messico e il Vietnam.

Come abbiamo già visto, gli analisti di Goldman Sachs non sono gli unici a ritenere che l’india possa essere un Paese in cui scommettere nel corso dell’anno. Pertanto, potrebbe essere opportuno tenerci gli occhi puntati.

Il Giappone

Goldman Sachs condivide anche l’ottimismo in merito al Paese del Sol Levante. Infatti, questo sta registrando una notevole ripresa economica e sta incrementando la propria partnership con Paesi come la Corea del Sud, il Taiwan e gli Stati Uniti. Lo scopo? Quello di affermarsi ulteriormente nel settore dei semiconduttori, particolarmente in voga in questo preciso momento storico. Grazie anche al boom dell’Intelligenza Artificiale, questo settore sta infatti vivendo una nuova primavera. Proprio per questo sempre più nazioni stanno decidendo di investirvi.

Goldman Sachs sottolinea anche che il Primo Ministro Kishida si è impegnato notevolmente a incrementare le capacità di difesa del Paese, anche dal punto di vista della cybersecurity, ormai sempre più importante.

Ad esprimersi positivamente sull’economia giapponese è anche, tra i tanti, l’analista Alessandro Caviglia di Unicredit, che sostiene che questo Paese starebbe uscendo da una forte fase di deflazione. Questo fattore, assieme all’aumento dei salari e a quello degli utili societari, lo renderebbe particolarmente appetibile agli investitori.

Quindi, ecco 2 Paesi che potrebbero sfruttare l’attuale situazione geopolitica per crescere ulteriormente. Si ricorda che entrambi hanno beneficiato anche dell’attuale debolezza dell’economia della Cina, che ha permesso a entrambi di emergere a suo discapito.

