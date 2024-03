Wall Street potrebbe essere molto vicina a un punto di inversione ribassista di breve termine. Uno dei motivi? I listini sono saliti dai minimi di ottobre dello scorso anno di circa il 20%. Oggi i prezzi, e questo da oltre una decina di giorni, continuano a stazionare sotto una trend line rilevante. Inoltre, si stanno affollando delle divergenze negative sui nostri oscillatori e il 7 marzo scadrà il nostro primo setup annuale.

Cosa manca per dire che potrebbe iniziare un ritracciamento? L’inversione ribassista dei prezzi. Al momento infatti la tendenza è rialzista anche se negli ultimi giorni si inizia a intravedere “un certo affaticamento”. Chi preferire fra Ford e Tesla? Quali sono le raccomandazioni degli analisti. La prima è in forte salita da inizio anno, la seconda invece continua a scendere. Facciamo prima una premessa.

L’anno di Wall Street

Come si nota dal nostro percorso campione, da questa settimana sembrerebbe elevata la probabilità che si possa formare un massimo di periodo per poi lasciare spazio a un ritracciamento fino a quasi tutto il mese di giugno. L’anno comunque dovrebbe chiudersi con un rendimento positivo del 7/10%.

Rispetto ai rendimenti attesi per l’anno in corso, le variazioni da inizio gennaio sembrerebbero molto al di sopra della previsione. In casi similari, abbiamo assistito a veloci ripiegamenti dei prezzi. Vedremo cosa accadrà da ora in poi.

Chi preferire fra Ford e Tesla? Quali sono le raccomandazioni degli analisti e i primari livelli grafici da monitorare

NB Le raccomandazioni degli analisti sono state lette sul sito Marketscreener.

Ford ha chiuso l’ultima seduta di contrattazione al prezzo di 12,98 dollari per azione (area di massimo annuale). Da inizio anno ha segnato il minimo a 10,696.

Raccomandazione media Hold

Numero di analisti 25

Ultimo prezzo di chiusura

12,45 USD

Prezzo obiettivo medio 13,64 USD

Differenza / Target Medio +8,57% circa.

Dal nostro punto di vista grafico, solo una chiusura del mese di marzo inferiore al livello di 9,41 potrebbe far invertire al ribasso la tendenza per i prossimi 6/9 mesi con ulteriori discese dei prezzi.

Tesla ha chiuso l’ultima seduta di contrattazione al prezzo di 202,6 dollari per azione. Da inizio anno ha segnato il minimo a 175,01 e il massimo a 251,25.

Raccomandazione media Hold Numero di analisti 46 Ultimo prezzo di chiusura 202,6 USD Prezzo obiettivo medio 212,2 USD Differenza / Target Medio +4,70%. Dal nostro punto di vista grafico, una chiusura del mese di marzo inferiore al livello di 194,07 potrebbe far invertire al ribasso la tendenza per i prossimi 6/9 mesi con ulteriori discese dei prezzi. NB I livelli grafici indicati in questi articoli potrebbero variare di mese in mese.

