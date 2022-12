Lavoro con il diploma: ecco una nuova importantissima opportunità, posti a tempo indeterminato

Tanti cercano offerte di lavoro o opportunità di lavorare con il diploma di maturità. Tra le occasioni di cui tenere conto, ci sono i concorsi pubblici per diplomati non ancora scaduti. Ecco un esempio.

Dove si può lavorare con il diploma? La domanda è spesso di chi non ha una formazione professionale o accademica peculiare. Partecipare a dei concorsi pubblici è probabilmente una delle opportunità migliori, preparandosi adeguatamente.

Lavoro con il diploma, ecco un’opportunità

Tra i concorsi pubblici non ancora scaduti nel 2022 se ne può segnalare uno. Si tratta di quello del Comune di Vittorio Veneto (Tv) e prevede l’assunzione di 4 posti di agente di Polizia Locale.

Accedendo al sito dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente è possibile individuare il collegamento a Bandi di concorso. Cliccando si accade ad una pagina dove è possibile recuperare tutte le informazioni, in particolare il bando.

Si tratta di un concorso pubblico per esami per posti a tempo pieno ed anche indeterminato.

La domanda di partecipazione, nelle modalità indicate dal bando e con gli allegati richiesti, può essere presentata in tre modi. Con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo, tramite raccomandata a/r o per mezzo della posta elettronica certificata (PEC). La scadenza è fissata per il 22 dicembre 2022. Prevista una tassa di partecipazione di 10 euro, da corrispondere tramite il portale dei pagamenti del Comune.

Chi può partecipare

Tra i diversi requisiti si segnala la necessità di essere in possesso del diploma di maturità quinquennale. Oltre alla patente di guida di categoria B (o superiore) in corso di validità, senza che su di essa gravino revoche o sospensioni.

Possono partecipare coloro che abbiano un’età “non inferiore” a 18 anni e “non superiore” ai 37 “compiuti alla data di scadenza” del bando. Si prescinde dal limite anagrafico massimo per chi fosse dipendente a tempo indeterminato, con profili professionali analoghi, presso altri enti locali o statali.

Attenzione, inoltre, ai requisiti di idoneità fisica e psichica per la mansione, riportati in maniera dettagliata negli allegati al bando.

Come funziona il concorso

Qualora le domande di partecipazione fossero più di 50, a “insindacabile giudizio dell’Amministrazione” potrebbe essere effettuata una prova preselettiva.

I primi 50, eventualmente, parteciperanno alle successive tre prove d’esame. Una è di efficienza fisica, una scritta e una orale. Per i dettagli ed i programmi d’esame si invita a leggere il bando.

Perché ogni concorso pubblico va visto come un’importantissima opportunità

Ricercare i concorsi pubblici per diplomati non ancora scaduti rappresenta una buona abitudine per chi cerca lavoro.

Prepararsi ad un concorso pubblico significa studiare discipline che, di volta in volta, rappresentano la base ideale per partecipare a prove dello stesso tipo. Lo stesso vale per la buona condizione fisica, quando richiesta.

Questo consentirà di avere una preparazione di base sempre migliore. Garantendosi maggiori chance di ottenere un lavoro con il diploma o con il titolo di studio che si ha. Soprattutto perché sono tantissimi i concorsi pubblici che si possono fare dopo i 30 anni.

Altre opportunità di lavoro

Scade alle ore 12 del 15 dicembre 2022 il concorso per 15 posti di lavoro presso l’Università degli Studi di Milano. Scadenza fissata per le ore 12 del 12 dicembre 2022 per il concorso della Regione Friuli Venezia Giulia per 62 posti. Entrambi sono concorsi pubblici per diplomati.