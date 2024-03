In un mercato sempre più incerto è decisamente importante avere dei punti di riferimento. Questo non vuol dire cercare di copiare ciecamente le mosse dei più grandi trader al Mondo, ma prenderne spunto per creare la strategia di investimento più adatta al raggiungimento dei propri obiettivi. In questo modo, si potrà diventare dei trader di successo o comunque riuscire ad ottenere l’agognata libertà economica. A breve vedremo come investire secondo uno dei più grandi personaggi del mondo della finanza e cioè Warren Buffett, l’ormai leggendario CEO di Berskhire Hathaway che – puntando parte del suo patrimonio su pochi titoli – è riuscito ad accumulare un’immensa fortuna.

Come investire secondo il noto magnate Warren Buffett

Lo stesso Warren Buffett ha ribadito le numerose difficoltà davanti alle quali gli investitori si trovano nel mercato odierno.

Infatti, egli lo definisce quasi un vero e proprio ‘’casinò’’ dal momento in cui le variabili in gioco sono così tante che per analisti e trader è davvero arduo capire come muoversi. L’elemento aleatorio, a suo avviso, gioca un ruolo importante. Insomma, Buffett ribadisce come – rispetto ai tempi in cui lui cominciò ad operare in Borsa – tutto sia diventato molto più complesso. Ciò nonostante, i criteri da seguire per fare degli investimenti potenzialmente redditizi e dimezzare i rischi sono sempre gli stessi.

Quattro punti chiave da seguire per guadagnare in Borsa

Il primo è avere sempre chiaro lo scopo quando si investe. Non bisogna mai muoversi alla cieca ma sempre studiare attentamente le proprie mosse nei mercati.

Il secondo è concentrarsi sempre su aziende di elevata qualità, con una storia di profitto costante e dominanti nel settore di appartenenza. Il terzo, strettamente collegato al punto appena citato, è scegliere delle aziende che hanno un management di qualità e capace di prendere le decisioni giuste nei momenti di crisi.

Il quarto punto è tenere i titoli nel portafoglio nel lungo termine. Si pensi, ad esempio, ai guadagni che lo stesso Buffett ha fatto mantenendo per anni e anni la propria posizione su Apple. Egli stesso, infatti, ha sempre seguito questa strategia, continuando ad investire sulle aziende in cui credeva – in base ai loro solidi fondamentali – anche in momenti di crisi. Proprio grazie alla sua capacità visionaria, egli è stato soprannominato ‘’l’Oracolo dell’Omaha’’.

Altri principi della vincente filosofia di Buffett

Molto importante è anche essere prudenti e calcolare ogni propria mossa sui mercati, specialmente in periodi di incertezza economica come quello attuale. Inoltre, secondo Warren Buffett bisogna anche accumulare liquidità da investire nei momenti più opportuni. Tra questi ultimi, ci sono quelli in cui si verificano i ribassi.

