Una delle ricette estive più golose da preparare è quella delle melanzane ripiene al forno. Ne esistono diverse varianti, come quella con il cous cous, la carne tritata, il riso al pomodoro o con le olive e i pomodorini. L’unica costante della farcitura è la presenza della polpa di melanzane tagliata in dadini. Ma gli errori da non commettere le accomunano tutte. È bene venirne a conoscenza prima di cimentarsi nella preparazione di una di queste ricette. Gli amanti delle ricette a base di melanzane potranno consultare anche questa breve guida per imparare come friggerle in modo tale che non assorbano troppo olio.

I 3 errori che i principianti commettono spesso quando preparano le melanzane ripiene e da correggere per averle perfette

Non eliminare l’acqua e non salarle

Se la melanzana ripiena appare molla al termine della cottura, vuol dire che si è sbagliato un passaggio della fase della preparazione. Molto probabilmente, se ne è omesso uno o non lo si è seguito a dovere. Ciò avviene in particolar modo quando si dimentica di eliminare l’acqua dalle melanzane. Un errore che viene spesso commesso quando si preparano anche altri tipi di verdure ripiene, come le zucchine o i pomodori. Per eliminare l’acqua nel migliore dei modi, basta seguire alcuni piccoli passaggi.

Prima di tutto, rimuoverne la polpa (da conservare sempre per il ripieno) e salarne l’interno, per poi capovolgere e lasciarle riposare per una mezz’ora su un vassoio rivestito di carta da cucina. In seguito, fare lo stesso per la polpa interna della melanzana. Dunque salarla, raccoglierla in un colino e far sgocciolare su una ciotola dopo averla strizzata. Infine, sciacquare il tutto con acqua corrente e lasciare asciugare su carta assorbente.

Sbagliare la scelta delle melanzane

Per la buona riuscita della ricetta bisogna scegliere delle melanzane sode, fresche e prive di macchie. Quando la si divide in due, la polpa deve risultare soda ma non troppo. Se sono presenti troppi semi di colore nero, è bene eliminarli così da rendere le melanzane meno amare. In quanto alla varietà delle melanzane, è bene scegliere quelle oblunghe e dalla polpa scura. Inoltre, devono essere abbastanza larghe da permettere di inserire al loro interno abbastanza ripieno. Vediamo adesso l’ultimo dei 3 errori che i principianti commettono spesso quando preparano le melanzane ripiene e da correggere per averle perfette.

Ignorare la parte morbida della farcitura o inserire troppi ingredienti umidi

A meno ché non si usino riso o pasta, il ripieno deve avere al suo interno una parte morbida capace di fare da legante. Come una mollica imbevuta nel latte e strizzata, ad esempio, o delle patate schiacciate e lessate. Allo stesso tempo, è bene non abbondare con gli ingredienti umidi perché si rischia che rilascino troppi liquidi nel corso della cottura.