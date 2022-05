Nell’era della tecnologia, dei social network e delle app di messaggistica istantanea le truffe informatiche, purtroppo, sono all’ordine del giorno. Truffe che molto spesso mirano al nostro conto in banca o ai nostri dati personali. Il problema è che i meccanismi escogitati dai pirati informatici sono ogni giorno più elaborati e difficili da riconoscere. L’ultimo segnale di allerta è proprio di questi giorni e dall’India si sta propagando a tutto il Mondo. Quindi facciamo grande attenzione all’ennesima e terribile truffa informatica. Il suo obiettivo è il nostro profilo personale WhatsApp.

Come funziona la truffa WhatsApp che ruba l’identità personale

Pochi giorni fa un esperto di cyber sicurezza indiano ha posto l’attenzione su una nuova truffa informatica che prende di mira i dati profilo WhatsApp.

Il funzionamento è decisamente subdolo. L’utente che viene colpito riceve un messaggio di testo in cui viene invitato a telefonare al numero indicato. Prima del numero, però, c’è un codice che devia le chiamate e i messaggi proprio verso quell’utenza telefonica. Utenza che, ovviamente, appartiene al pirata informatico.

Da qui inizia una temibile spirale che mette nelle mani degli hacker il nostro profilo e gli permette di modificarlo a suo piacimento. Ma non solo. Con il nostro numero in mano potrà tentare la truffa con tutti i contatti che abbiamo in rubrica. E magari da lì provare altri raggiri per ottenere i dati bancari o altre informazioni sensibili.

Facciamo grande attenzione all’ennesima e terribile truffa informatica che in pochi secondi ci ruba il profilo WhatsApp tramite una semplice telefonata

Nonostante la segnalazione arrivi dalla lontana India, la nuova truffa funziona praticamente in ogni Paese del Mondo. Ovviamente utilizzando un codice diverso per la deviazione di chiamata. In Italia, ad esempio, il codice per indirizzare tutto il traffico su un numero diverso è il 21.

Ma nonostante la pericolosità di questa truffa che rientra nel vasto mondo del phishing, possiamo tranquillamente difenderci con alcuni accorgimenti.

Il primo consiglio è quello di non cadere nel tranello e di evitare tutte le chiamate verso numeri che iniziano con codici sospetti. Un accorgimento valido anche se la richiesta arriva da un nostro contatto. Potrebbe essere anche lui vittima della truffa.

Il secondo accorgimento è quello di evitare sempre di aprire messaggi che promettono sconti, promozioni e offerte imperdibili. I siti e le aziende affidabili non ricorrono quasi mai a questi mezzi di promozione personalizzata per pubblicizzare i propri prodotti.

Se, purtroppo, siamo stati anche noi vittima della truffa il consiglio è quello di bloccare il contatto WhatsApp e segnalare il fatto alla Polizia Postale.

