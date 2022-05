Con l’arrivo dell’estate la voglia di gelato diventa quasi naturale. Tutti o quasi lo amano. Molti vorrebbero anche farlo in casa, ma non sempre si hanno gli strumenti per riuscirci. Ci sono, però, preparazioni che non richiedono grandi mezzi, se non quello della volontà e della voglia di cimentarsi. Anche perché non serve neanche troppo tempo. Sì, perché tutti possono fare questo strepitoso gelato seguendo pochi passaggi e usando una quantità limitata di ingredienti.

Gli ingredienti e i primi passaggi

La prima cosa da fare è, ovviamente, dotarsi dell’occorrente. Gli strumenti necessari sono una ciotola e una frusta. Le materie prime da utilizzare sono, invece:

panna da montare;

latte condensato;

70 grammi di cacao;

50 grammi di cioccolato fondente.

La ciotola deve essere sufficientemente grande da poter garantire lo spazio di manovra della frusta. Si parte con circa 500 grammi di panna da montare. A quel punto si inizierà a lavorare in maniera tale da far acquisire densità al primo ingrediente. Una volta ottenuta, dunque, la panna montata, si dovranno aggiungere poco più di 150 grammi di latte condensato.

Tutti possono fare questo strepitoso gelato in casa senza gelatiera al gusto di cioccolato fondente

Il passo successivo sarà aggiungere circa 70 grammi di cacao in polvere. A quel punto si dovrà tornare a lavorare con la frusta. Occorrerà farlo in maniera prolungata per qualche minuto, fino a raggiungere un composto che sia denso ed omogeneo. La percezione finale, avendo agito nel modo giusto, sarà quella di avere creato una vera e propria crema.

Successivamente, si dovrà prendere il cioccolato fondente e bisognerà sminuzzarlo, in maniera tale da ottenere pezzi molto piccoli. Questi andranno inseriti nel composto, prima di mescolare per diffonderli in maniera omogenea.

L’ultima fase

Per completare l’opera sarà necessario mettere la crema ottenuta in uno stampo o comunque in qualcosa che potrebbe ricordare una vaschetta di gelato commerciale. La superficie va coperta con della carta trasparente. L’ultimo e fondamentale passaggio sarà quello di conservare quanto preparato in freezer per almeno 4-5 ore. Alla fine di questa fase si potrà consumare un gelato interamente fatto in casa e che si farà sicuramente apprezzare per il suo gusto.

Chi ama il cioccolato non saprà resistere alla cremosità che si mischia alla consistenza dei piccoli pezzi di cioccolato fondente. E anche se sono altri gli alimenti e le abitudini che aiutano a dimagrire, vale la pena concedersi questo dolce piacere per il palato.

Lettura consigliata

Gustosissimi questi dolci al cioccolato da fare in casa con pochi ingredienti e bastano davvero pochi minuti