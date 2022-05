Quante volte è capitato di sentirci rincorsi dal tempo? Probabilmente così tante da averne perso il conto. Allo stesso modo, magari, vorremmo che una giornata durasse più di 24 ore, per dedicarci ai piaceri oltre che ai doveri. L’essere sempre di corsa, poi, con quelle lancette dell’orologio che ci fissano minacciose, si potrebbe ripercuotere anche in cucina. In questo caso, potremmo essere sempre a caccia di una nuova ricetta senza cottura o di una pietanza espressa pronta in meno di 30 minuti. Tuttavia, se con i secondi possiamo facilmente cavarcela, per mangiare con gusto ed essere sempre puntuali, con i primi potremmo avere qualche difficoltà.

È vero, potremmo usare i sughi pronti o lanciarci su una preparazione da “mi piace vincere facile”, come l’aglio, olio e peperoncino, ma non sempre potremmo averne voglia. Allora, per deliziare il nostro palato, ma sempre rispettando i nostri tempi ristretti, potremmo cucinare “due spaghi” con un condimento veloce e gourmet che potrebbe svoltare la giornata.

Ingredienti per 2 persone

200 g di pasta, come spaghetti grossi, linguine o margherite;

120 g di fiori di zucca;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

1 spicchio d’aglio;

peperoncino in polvere a piacere;

sale q.b.;

15 g di bottarga di tonno;

la scorza di mezzo limone.

Veloce come la pasta con aglio, olio e peperoncino, questo primo piatto gustosissimo è l’ideale se abbiamo poco tempo per cucinare

Per preparare questa pasta, che porta in tavola tutto il sapore della tarda primavera e dell’inizio dell’estate, iniziamo pulendo i fiori di zucca. Questi si potrebbero mangiare per interno e per questo potremmo direttamente lavarli, asciugarli e usarli. Tuttavia, per renderli più teneri potremmo levare le foglie verdi e pelose che avvolgono i petali. Completata questa operazione, peliamo uno spicchio d’aglio e versiamolo in una padella con l’olio extra vergine di oliva. Facciamolo soffriggere fino a quando non sfrigolerà e si sarà dorato e poi aggiungiamo i fiori di zucca. Volendo potremmo aggiungere pochissimo sale e insaporire con del peperoncino.

Lasciamo cuocere per 10 minuti e nel frattempo grattugiamo la bottarga di tonno e la scorza profumata del limone. Dopo aver scolato la pasta, preferibilmente al dente e cotta in acqua con pochissimo sale, mescoliamola ai fiori di zucca, accendendo nuovamente il fornello. Infine, completiamo aggiungendo la bottarga grattugiata e la scorza di limone e dando un’ultima mescolata. Quindi, questo primo veloce come la pasta con aglio, olio e peperoncino potrebbe diventare uno dei nostri preferiti, salvandoci quando abbiamo i minuti contati.

Lettura consigliata

Sono un’esplosione di gusto questi fiori di zucca ripieni da cucinare senza pastella e frittura in soli 30 minuti