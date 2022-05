Voglia di mangiare le verdure ma zero idee su come prepararle per non far fare dietro front all’acquolina in bocca? Consoliamoci perché probabilmente non siamo i soli ad avere questo problema, a prescindere che fossimo “spadellatori” veterani o principianti.

Le verdure, infatti, hanno un sapore molto delicato e certe volte le cotture più light lo disperdono anziché esaltarlo, annoiando persino il nostro palato. Nonostante ciò, per renderle più appetibili potremmo giocare con i condimenti e, per esempio, potremmo usare un olio aromatico per le verdure grigliate.

Inoltre, potremmo creare un mix di più ortaggi e ritoccare la classica cottura, come nel caso delle cicorie bollite per renderle anche meno amare. Altre volte, invece, basterebbe solo trovare la ricetta giusta senza scervellarsi più di tanto, come quella che scopriremo nell’articolo di oggi con protagonisti i fiori di zucca.

Ingredienti per 10 fiori di zucca

350-400 g di ricotta fresca;

1 limone biologico;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

erba cipollina q.b.;

1 cucchiaino e mezzo di timo essiccato possibilmente non in polvere;

pepe nero q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Sono un’esplosione di gusto questi fiori di zucca ripieni da cucinare senza pastella e frittura in soli 30 minuti

Il procedimento per realizzare queste semplici prelibatezze dovrebbe impiegare appena 20 minuti. La prima cosa da fare è pulire i fiori di zucca, eliminando solamente le foglie verdi esterne e leggermente spinose e il gambo. Poi, laviamoli molto velocemente sotto acqua corrente, facciamoli scolare per bene e tamponiamo per togliere ogni residuo d’acqua. A questo punto mettiamo a scolare la ricotta e nel frattempo grattugiamo un limone per ricavare la scorza e tritiamo finemente l’erba cipollina lavata. Dopo, trasferiamo la ricotta in una ciotola e aggiungiamo la scorza del limone, il trito di erba cipollina, il timo, il pepe e il parmigiano. Mescoliamo prima con una forchetta e poi con una frusta a mano per far amalgamare tutti gli ingredienti e creare una sorta di mousse.

Una volta pronta trasferiamola in una sac à poche (oppure usiamo un cucchiaino) e riempiamo ogni fiore di zucca. Infine, disponiamoli su una pirofila oliata e inforniamo a 180 gradi, modalità statica, per 10 minuti. Quindi, sono un’esplosione di gusto questi fiori di zucca con un ripieno cremosissimo che potrebbero farci dimenticare dell’accoppiata tradizionale pastella e frittura.

