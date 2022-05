I genitori fanno di tutto per garantire che i propri figli crescano felici. Ma a volte si hanno molti dubbi su cosa sia veramente importante affinché i figli vivano un’infanzia felice. In questo articolo vedremo i 9 migliori consigli che i genitori dovrebbero seguire per garantire un’infanzia felice ai propri figli

La felicità è la sensazione di ritrovarsi in un ambiente sicuro. La felicità si basa su relazioni di alta qualità e gli studi scientifici lo confermano.

Le basi di un’infanzia felice sono le relazioni e la fiducia. O per dirla più semplicemente: quando un bambino è convinto che il mondo è buono e che è amabile, allora sono state poste le basi stabili per una vita felice.

I primi tre consigli per rendere i bambini felici

1- Mostrare loro il proprio amore, far capire che li si ama incondizionatamente, per come sono. Importantissime sono anche le coccole e le frasi chiare in cui si dice loro di amarli. Durante l’adolescenza le coccole si trasformeranno, magari, in una pacca sulla spalla, ma sarà sempre un modo per dimostrare amore.

2- Guardare al futuro con fiducia significa crescere figli felici, perché i bambini adottano i comportamenti dei loro genitori, sia positivi che negativi.

3- Creare momenti di felicità tutti insieme.

La felicità, concordano gli esperti, consiste in tanti piccoli momenti. I bambini sono bravi a essere felici. Perché assaporano il momento, vivono completamente nel qui e ora. Rendere felici i bambini non è difficile, soprattutto per i genitori che li conoscono meglio di chiunque altro.

I 9 migliori consigli che i genitori dovrebbero seguire per garantire un’infanzia felice. I successivi

4- Avere madri che lavorano rende i bambini più felici, lo avreste mai immaginato? Uno studio condotto dalla Harvard Business School su 50.000 adulti in 25 paesi ha rilevato che, in particolar modo le figlie, traggono vantaggio dalle madri che lavorano. Hanno una migliore istruzione, hanno maggiori probabilità di lavorare in posizioni più alte e guadagnare redditi più elevati. Gli uomini le cui madri lavoravano, invece, diventano più diligenti in casa e più coinvolti nell’educazione dei figli.

5- Mostrare gratitudine e apprezzamento. I genitori devono apprezzare i buoni risultati ottenuti a scuola, nello sport o semplicemente nella vita di tutti i giorni. I figli amano l’approvazione dei genitori. Se ne hanno abbastanza, sono molto più collaborativi e disposti a farsi coinvolgere nella famiglia e aumentano la fiducia in loro stessi.

6- Favorire le amicizie. I bambini hanno bisogno di amici. Giocare, litigare e ridere con gli altri bambini favorisce le capacità di contatto e cooperazione dei più piccoli. Imparano a costruire relazioni sociali positive ecco perché, come genitori, bisogna favorire queste relazioni.

Gli ultimi 3 consigli

7- Rafforzare il senso di responsabilità dei propri figli. Sparecchiare la tavola, lavare i piatti, spazzare, sono tutte attività che potrebbero aiutare i bambini ad essere più felici perché li fa sentire preziosi e importanti. E se vengono lodati per questo, la loro autostima viene ulteriormente rafforzata.

8- Far capire ai figli che i soldi non sono la cosa più importante e che ci sono anche tanti modi che permettono ad una famiglia di risparmiare anche più di 1.000 euro. Bisognerebbe far comprendere ai propri figli che i regali costosi valgono poco se il tempo trascorso insieme non è sufficiente e che passare momenti felici insieme è molto più importante di ricevere un oggetto materiale.

9- I genitori devono passare meno tempo su telefoni e tablet. Uno studio dell’Illinois State University mostra come questa dipendenza dalla tecnologia influenzi negativamente la nostra relazione genitore-figlio e quindi anche sul comportamento dei nostri piccoli. I bambini reagiscono con ritiro, aggressività o pianto quando noi genitori siamo costantemente distratti dal cellulare.

Approfondimento

Conciliare lavoro e vita familiare non è impossibile con questi consigli