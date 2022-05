Ecco la ricetta ideale se si hanno degli albumi da utilizzare o se abbiamo ospiti intolleranti al glutine o al lattosio. Una delizia morbida che conquisterà l’approvazione di tutti i golosi.

Questi biscotti possono essere preparati per un tè o caffè con le amiche, per un incontro di lavoro, per un fine pasto. Anche la merenda dei bambini può essere una buona occasione, magari rivestendoli con del cioccolato. Anche chi non se la cava bene in cucina sarà in grado di realizzare perfettamente questa ricetta in pochissimo tempo.

Né farina né burro per questi morbidissimi dolcetti al cocco pronti in 5 minuti con solo 3 ingredienti e che faranno impazzire grandi e piccini

Questi dolci hanno però un difetto. Uno tira l’altro. E quando ci si rende conto della facilità nella preparazione, si cadrà spesso in tentazione.

Non abbiamo bisogno di lievito, né di olio o latte. Gli ingredienti da acquistare sono soltanto 3:

250 g di farina di cocco;

250 g di zucchero;

125 g di albumi.

La farina di cocco non deve essere confusa con il cocco rapè. La prima è naturalmente dolce e conferisce morbidezza e umidità al dolce. Il cocco rapè invece è polpa di cocco in scaglie e non ha la giusta consistenza per questa preparazione. Dopo aver sbattuto gli albumi con una forchetta, potremo amalgamarli con gli altri due ingredienti. Formeremo poi delle palline con il composto e le spolverizzeremo con farina di cocco.

Basteranno 20 minuti in forno a 180 gradi perché siano pronti. Dovranno risultare leggermente bruniti. Si servono freddi e si possono conservare per 4 giorni a temperatura ambiente in un contenitore per alimenti.

Alcune varianti alla ricetta originale

Dunque, né farina né burro per questi morbidissimi dolcetti, ma possiamo apportare delle varianti.

Per aumentare la compattezza del biscotto è possibile aggiungere una piccola quantità di farina mantenendo la giusta consistenza dell’impasto. Per formare i dolcetti con il sac à poche, invece, si dovrà aggiungere un albume per ottenere una maggior cremosità.

Un’idea da proporre ai bambini può essere quella di infornarli dando una forma un po’ appiattita. Una volta cotti, potranno essere accoppiati con una farcia alla Nutella.

Se si volesse evitare l’utilizzo dell’uovo, potremmo sostituirlo con dello yogurt bianco greco che offre la giusta consistenza per questo dolce. Avremo morbidissimi dolcetti al cocco senza troppo impegno e che si possono preparare anche il giorno prima. Se in casa si utilizza il Bimby, basterà versare tutti gli ingredienti nel boccale e farli lavorare per 20 secondi a velocità 5. Più veloce di così è davvero impossibile.

