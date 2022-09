Vacanze in Sicilia da sogno in questi 3 borghi da visitare a settembre

L’Italia è un Paese che merita di essere scoperto ogni giorno e in ogni più piccolo angolo. Meglio ancora se in tutta tranquillità e nei periodi dell’anno in cui i nostri luoghi non vengono presi d’assalto dai turisti. In tal senso settembre è un mese davvero ideale, soprattutto se abbiamo in mente una visita nelle meravigliose regioni del Sud. Il caldo continua a resistere, i prezzi calano e le possibili mete sono decisamente più vivibili. Oggi gli esperti di turismo parleranno proprio di questo e consiglieranno 3 splendidi borghi per passare delle vacanze in Sicilia da sogno. Perché la Sicilia non è soltanto mare e splendide spiagge.

Cosa vedere a Caltagirone

La Sicilia è famosa nel Mondo per le sue incredibili spiagge, alcune considerate tra le più belle d’Italia. Limitarsi a esse, però, è davvero riduttivo. Se vogliamo davvero scoprire l’essenza di questa magica terra dobbiamo visitare anche l’interno. E una delle tappe imperdibili è Caltagirone, paese noto ai più per la scalinata dedicata a Santa Maria del Monte. Un’opera unica in cui ogni gradino è decorato con splendide ceramiche.

La scalinata non è l’unica attrazione di Caltagirone. Assolutamente imperdibili anche le costruzioni in stile barocco, inserite nel patrimonio Unesco, il Cimitero Monumentale e il Museo della Ceramica.

Petralia Sottana è il borgo perfetto per chi ama la natura

Amiamo le passeggiate e gli spettacoli naturali particolari? Allora non possiamo non visitare almeno una volta Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Petralia Sottana ha conquistato la Bandiera Arancione e deve la sua fama grazie a una posizione geografica particolarissima.

Il borgo cresce infatti in mezzo ai monti delle Madonie. E si interseca con essi. Girando tra le case potremmo incappare in coralli incastonati nelle case. Oppure in grotte carsiche nel pieno centro della città. Una incredibile testimonianza della capacità di adattamento dell’uomo all’ambiente.

Vacanze in Sicilia da sogno in questi 3 borghi da visitare a settembre

Spostiamoci in provincia di Enna per scoprire un’altra meravigliosa perla siciliana. Stiamo parlando di Calascibetta, borgo tra i più belli d’Italia che sorge su un solitario sperone di roccia.

Calascibetta è un luogo di splendide contraddizioni. Da un lato troviamo un paesino con un’architettura principalmente medievale. All’interno, invece, restano tracce di epoche ben più antiche come quella bizantina e normanna.

Ma la vera particolarità è la Necropoli di Realmese. Costruita dentro una parete di rocce calcaree, contiene circa 300 tombe risalenti a diversi secoli avanti Cristo. Il luogo perfetto se amiamo i panorami da sogno e vogliamo ripercorrere le tracce degli insediamenti umani più antichi.

