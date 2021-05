Amiamo il mare incontaminato e le spiagge? Siamo in cerca di una meta per le prossime vacanze estive e vogliamo scoprire le perle italiane nascoste? Siamo nel posto giusto. Oggi noi di Proiezionidiborsa sveleremo l’aggiornamento 2021 della nostra classifica dei luoghi di mare più belli dello Stivale. Ecco la classifica delle 5 spiagge più belle d’Italia che dovremo vedere almeno una volta nella vita.

Punta Prosciutto e la Baia dei Conigli

Iniziamo il nostro tour delle spiagge più belle d’Italia con Punta Prosciutto, situata nel Salento. Se scegliamo questa spiaggia per le nostre vacanze troveremo sabbia bianca e morbidissima, vegetazione mediterranea e acqua cristallina. In estate Punta Prosciutto è molto frequentata ma riusciremo a trovare spazi liberi e senza stabilimenti balneari nel lunghissimo litorale.

La Baia dei Conigli nell’Isola di Lampedusa è stata premiata come miglior spiaggia d’Europa e ottava al mondo nel 2021. Sorge sul lato sud dell’Isola ed è unica per la colorazione della sabbia e per il bassissimo fondale. Il nome deriva dal piccolo sperone di roccia di fronte all’arenile che potremo raggiungere anche a piedi.

La classifica delle 5 spiagge più belle d’Italia che dovremo vedere almeno una volta nella vita: Sardegna, Sicilia e Marche

Al terzo posto della nostra classifica troviamo Cala Goloritzé, in Sardegna. Per raggiungerla dovremo impegnarci in un percorso complicato in discesa ma verremo ampiamente ripagati per lo sforzo. La spiaggia è fatta di ciottoli e sabbia quasi trasparente e il mare ha colori che vanno dall’azzurro intenso al verde smeraldo.

Spostiamoci in Sicilia per trovare la Cala Rossa di Favignana, nella parte ovest dell’Isola. Da anni questa baia occupa le classifiche delle spiagge più belle del mondo. Anche qui ci innamoreremo della sabbia bianca e dell’incredibile terrazza rocciosa a picco sul mare.

Chiudiamo la rassegna risalendo lo Stivale e fermiamoci nelle Marche. Troveremo la spiaggia delle Due Sorelle, vicino ad Ancona. Le due sorelle sono i faraglioni gemelli di fronte a una spiaggia fatta di frammenti di roccia bianca e ghiaia finissima. Possiamo raggiungerla solo via mare con il traghetto o in canoa.

Se “La classifica delle 5 spiagge più belle d’Italia che dovremo vedere almeno una volta nella vita” è stato utile consigliamo anche “è questa la perla della Toscana da visitare assolutamente spendendo poco e con una delle piazze più magiche d’Europa”.