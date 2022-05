Utilizziamo le fragole un po’ vecchie e mollicce per preparare uno splendido e coloratissimo risotto alle fragole, ecco la ricetta

Con l’arrivo della primavera arrivano anche innumerevoli primizie da portare finalmente in tavola. E poche sono più amate delle deliziose fragole. Possiamo consumarle così come sono, in macedonia, nei dolci, nei frullati e in mille altre modi diversi. A volte, però, presi dall’entusiasmo, acquistiamo un enorme cestino di fragole che poi non riusciamo a consumare subito. Essendo frutti molto delicati, dopo pochi giorni le fragole cominciano a diventare un po’ mollicce e meno belle da vedere.

Ma niente paura, perché questo è il momento perfetto per utilizzare le fragole nella preparazione di un piatto insolito ma gustosissimo. Si tratta del risotto alle fragole. Proprio così: le fragole possono diventare le protagoniste di una ricetta sfiziosa, creativa e che certamente ci farà guadagnare i complimenti di tutti i commensali. Ma vediamo come preparare il risotto alle fragole.

Ingredienti per il risotto alle fragole

Gli ingredienti sono pochi e semplici: ci serve del riso per risotti, una bella manciata di fragole, mezzo bicchiere di vino bianco, della cipolla o scalogno, del brodo vegetale, dell’olio di oliva, una noce di burro, pepe, sale e (facoltativo) un ciuffetto di erba cipollina per guarnire. Vediamo subito come procedere.

Il primo passo consiste nel pulire le fragole e tagliarle in cubetti piccoli. Lasciamone da parte una intera che taglieremo solo all’ultimo momento per guarnire il piatto. Prepariamo del brodo vegetale in una pentola. Poi, in una padella capiente e antiaderente mettiamo un filo d’olio e facciamo soffriggere la cipolla o scalogno. Quando la cipolla è dorata, aggiungiamo le fragole, facciamo soffriggere per qualche secondo, poi aggiungiamo il riso. Rosoliamo il riso per un paio di minuti poi aggiungiamo il bicchiere di vino bianco. Una volta evaporato, possiamo procedere aggiungendo poco per volta il brodo vegetale ben caldo, mescolando sempre e aggiustando di sale.

Serviamo con fette di fragola e un ciuffo di erba cipollina

Utilizziamo le fragole un po’ vecchie per creare un risotto da leccarsi i baffi. Una volta cotto, aggiungiamo una noce di burro e una spolverata di pepe. Poi serviamolo nei piatti e su ogni piatto mettiamo qualche fetta di fragola fresca che abbiamo conservato in precedenza e un ciuffetto di erba cipollina. Il risotto è pronto per essere messo in tavola.

