Sono questi i facili esercizi da fare seduti per mantenersi in forma e perdere peso e che si possono fare anche dopo i 60 anni anche se si ha poco tempo

La primavera induce certamente ad uscire all’aria aperta. Anzi, a rigenerare il nostro corpo dopo i mesi sedentari invernali. Le belle giornate e il fuso orario cambiato ci portano a stare il meno possibile in casa, per goderci il sole.

Ci siamo, magari, gettati a capofitto in qualche nuovo sport alla nostra portata, visto il terrore di una bilancia che non perdona. Magari, con qualche amico, siamo andati a correre provando a fare esercizi utili, ma anche divertenti, come ci ha insegnato ProiezionidiBorsa. Ricordandoci sempre di non esagerare, ma di riprendere con la corsa in modo graduale, per non avere problemi.

Il problema è se abbiamo tanti impegni che ci impediscono di allenarci con regolarità

Però, non tutti hanno la fortuna di poter uscire ed allenarsi. Chi deve conciliare famiglia con lavoro non può permettersi di uscire di casa, fare esercizi, rientrare, farsi un e ripartire. Il che, però, non vuol dire che si debba rinunciare, a prescindere, a mantenersi in forma. Si deve cercare il compromesso.

Per chi ha poco tempo a disposizione, ad esempio, sono questi i facili esercizi da fare seduti. Quando si è alla scrivania o, magari, alla sera, davanti alla tv. Un modo diretto per unire utile a dilettevole, senza perdere minuti preziosi. Oltretutto, sono adatti anche a persone avanti con gli anni, quindi di facile realizzazione.

Ad esempio, alzarsi e sedersi dalla sedia, con busto ritto, non velocemente, rafforza gambe e anca. Anche sollevare lentamente le spalle, stando seduti, e riportarle giù, per cinque volte è utile contro la sedentarietà. Così come spostare la testa da sinistra a destra o viceversa per una decina di volte aiuta ad allenare il nostro collo.

Alziamo una gamba alla volta, stendendola completamente in avanti, stando con la schiena diritta. Riportiamola, dopo qualche secondo, a terra e ripetiamo dieci volte per gamba.

Sono questi i facili esercizi da fare seduti per mantenersi in forma e perdere peso e che si possono fare anche dopo i 60 anni anche se si ha poco tempo

Altro esercizio è da fare con un libro. Allunghiamo le nostre braccia sopra la testa, vicino alle orecchie. Portiamo le mani verso la nuca e la parte posteriore della testa. Ora, raddrizziamo i gomiti, tenendo le braccia sempre accanto alle orecchie, contraendo i tricipiti.

Anche tirare pugni in avanti è un esercizio utile per le braccia. Facciamolo di seguito, prima sinistra e poi destra, per una decina di volte.

Molto utile è anche camminare da seduti, che sembra una contraddizione, ma si può fare. Piedi appoggiati sul pavimento e afferriamo i lati della sedia.

Solleviamo un ginocchio verso il petto, mentre l’altro deve stare fermo sul pavimento. Importante e non consentire alle spalle di curvarsi in avanti. Riportiamo lentamente il piede a terra e ripetiamo l’esercizio con l’altra gamba.

