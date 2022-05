Da oggi ricomincia un nuovo ciclo di pagamenti INPS e relativi al mese di maggio 2022. Quello in arrivo sarà un mese pieno di giorni feriali, per cui si fa prima a dire quali sono quelli in cui non avremo erogazioni. In particolare, i pagamenti INPS a maggio 2022 iniziano con le pensioni ma ci sarà altro ancora nel corso del mese.

Le pensioni di maggio e le domande per il Bonus ISCRO

Dal 2 al 7 maggio ci sarà la nota riscossione dei vitalizi presso gli uffici postali territoriali. Come sempre vale il calendario per cognome per chi ritira l’assegno in contanti. Negli altri casi ci sarà l’accredito in conto e sarà disponibile il prelievo presso gli sportelli ATM Postamat.

Da maggio, poi, gli autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS possono chiedere l’ISCRO, la cassa integrazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021. Abbiamo già illustrato chi può accedervi e quali sono i requisiti da rispettare. Ricordiamo solo che spetta una sola volta per 6 mesi nell’arco del triennio 2021-2023 e le domande vanno fatte entro ottobre.

I pagamenti INPS a maggio 2022 iniziano con le pensioni ma attenzione perché i soldi dell’assegno unico arrivano in queste date

Altri pagamenti sono comunque attesi sia nella prima che nella seconda settimana. Il primo riferimento riguarda la ricarica della carta acquisti INPS del terzo bimestre 2022, maggio e giugno. La ricarica ordinaria è di 80 euro e i soldi dovrebbero arrivare all’incirca tra il 4 e il 10 maggio.

Per l’assegno unico universale (AUU) su domanda, sono previsti pagamenti già in questa settimana. Si tratta di arretrati riguardanti le mensilità passate (soprattutto aprile) e/o quote di integrazioni come le maggiorazioni, sempre passate.

Infine arriviamo all’indennità di disoccupazione NASPI DIS-COLL, competenza di aprile. I relativi pagamenti dovrebbero iniziare intorno a lunedì 9, o venerdì 6 nella migliore delle ipotesi. Il grosso del flusso si avrà tutto nella prossima settimana perché poi arriverà il Bonus 100 euro. Il trattamento integrativo, infatti, arriva nella seconda metà del mese, quindi tra la fine della 3° e la 4° settimana di maggio.

Reddito e pensione di cittadinanza (RdC e PdC)

Il 15 del mese dovrebbe arrivare la ricarica anticipata RdC e PdC. Il riferimento è per chi attende la prima ricarica in assoluto, o chi ha rinnovato la pratica dopo i 18 mesi ordinari o chi attende arretrati. Tuttavia, poiché a maggio il 15 cade di domenica, la ricarica si avrà o venerdì 13 (più probabile) o lunedì 16. Attendiamo conferme da parte dell’Ente di Previdenza e ne daremo notizia ai nostri Lettori.

Venerdì 27, infine, si sarà la ricarica ordinaria, competenza maggio.

Nella terza e quarta settimana di maggio (ossia a partire da lunedì 16 in poi), sono attese le disposizioni sull’AUU di competenza maggio. Il riferimento è ovviamente ai beneficiari su domanda. Ancora, va da sé che chi attende arretrati o è alle prese con problemi vari sulla pratica, gli accrediti si discostano dal “calendario standard”. Infine, attenzione ai furbetti dell’AUU perché abbiamo visto che scattano i controlli INPS anche a prescindere dall’invio dell’ISEE.

Per quel che concerne l’AUU su RdC, invece, le integrazioni stanno arrivando (competenze marzo), anche se in ritardo rispetto alle attese della vigilia.

