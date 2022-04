Con la primavera giungono sulla nostra tavola anche le primizie della bella stagione. E poche sono più apprezzate delle fragole. Molti italiani non vedono l’ora di affondare finalmente i denti in una succosa fragola fresca. C’è chi ha la fortuna di poter raccogliere delle fragole a chilometro zero dal proprio orto e chi invece deve accontentarsi di quelle del supermercato. Ma tutti abbiamo un problema: come conservarle più a lungo? Le fragole sono frutti piuttosto delicati e dopo qualche giorno nel frigo cominciano ad appassire e diventano raggrinzite e molli. Ma in realtà non dobbiamo rassegnarci a questo destino. Esiste un metodo davvero banalmente semplice che ci permette di conservare le nostre fragole fresche molto più a lungo. Vediamo quale.

Per prima cosa non laviamole

La prima regola è quella di non lavare le fragole quando le portiamo a casa. Molti italiani le tolgono immediatamente dalla vaschetta e le lavano subito prima di riporle in frigo. Niente di più sbagliato. Lavandole, infatti, potremmo accelerare la formazione di muffa e marciume, perché le fragole non si asciugheranno completamente prima di essere riposte in frigo. Molto meglio lavare le fragole solo al momento del consumo e non prima.

Usiamo questo trucchetto semplicissimo per conservare le fragole in frigo fino a tre settimane sempre fresche e succose e mai raggrinzite

Generalmente le fragole fresche non hanno lunga vita nei nostri frigoriferi. Ma per farle durare molto più a lungo, senza che perdano succosità e sapore, esiste un trucchetto molto semplice: basta riporle in un contenitore di vetro a tenuta stagna. All’interno di un contenitore di vetro, infatti, il loro “decadimento” sarà molto rallentato. Ma vediamo nel dettaglio come procedere.

Procuriamoci un barattolo o una ciotola di vetro con coperchio

Usiamo questo trucchetto semplicissimo per conservare le fragole per settimane: metterle in un contenitore di vetro a tenuta stagna. Per prima cosa esaminiamo con attenzione ciascuna fragola nel cestino che abbiamo acquistato. Se ce n’è qualcuna guasta, togliamola subito perché potrebbe contaminare tutte le altre e farle marcire più in fretta. Poi riponiamo le nostre fragole all’interno del contenitore di vetro, senza schiacciarle. Chiudiamo bene il coperchio e riponiamo il contenitore della parte più fresca del frigo, cioè in basso nel cassetto. È garantito che le nostre fragole si conserveranno molto più a lungo e resteranno fresche, rosse e succose fino a tre settimane.

Approfondimento

Come preparare un romantico risotto rosso alle fragole