L’arte del riciclo creativo è un hobby coltivato da molte persone. Inoltre, si tratta anche di un modo per evitare sprechi e ridurre i rifiuti. Nel presente articolo andremo a suggerire alcune idee per riutilizzare i contenitori delle uova.

La maggior parte delle persone ha sempre una confezione di uova in frigorifero perché sono un alimento molto versatile. Indispensabili per fare tanti dolci, salvano anche la cena dell’ultimo minuto. Liberando la fantasia, in casa, e soprattutto in cucina, possiamo trovare tantissimi oggetti da riciclare facilmente. Ne abbiamo già mostrato alcuni esempi con i sacchetti del pane e con le confezioni di ricotta. Ma torniamo al caso delle scatole di uova.

Utili e simpatiche queste 10 idee di riciclo creativo per riutilizzare le scatole delle uova di plastica o cartone

Cominciamo con dei suggerimenti prettamente pratici. Le confezioni di uova, per la loro conformazione, svolgono una funzione contenitiva. Sfruttando la loro caratteristica dimensione, diventano degli ottimi organizer. I sarti o chi ha la passione del cucito o del ricamo, potranno finalmente conservare aghi, fili e bottoni in maniera ordinata. Per lo stesso principio, possiamo fare ordine anche sulla scrivania, sistemando nei contenitori delle uova graffette, elastici, blocchetti di post it, gomme etc.La parte concava in cui sono adagiate le uova è perfetta anche per sistemare orecchini, anelli, collanine sottili e braccialetti. Insomma, possiamo ordinare i nostri bijoux.

Ordine in cucina

In cucina, le scatole delle uova diventano dei praticissimi contenitori dove sistemare i vasetti di spezie così da averli tutti ben riuniti anziché sparsi nella dispensa o sul top della cucina. Idem per contenere in maniera ordinata i barattoli di salsa nel frigorifero. Ci riferiamo a ketchup, maionese, salsa tartara & C, di solito venduti nei classici contenitori da tenere capovolti. Alloggiandoli nelle confezioni delle uova, eviteremo anche il rischio che eventuali fuoriuscite di prodotto possano macchiare i ripiani del frigo.

Idee utili per i bambini

Per i giochi da tavolo, servono sempre le pedine. Ritagliamo i singoli scomparti delle scatole delle uova, capovolgiamoli e decoriamoli a piacere. Ed ecco delle pedine personalizzate. Molti ragazzini collezionano pietre e minerali. Le scatole delle uova di cartone sono perfette per contenere i vari elementi. Dove di solito sono alloggiate le uova, vanno sistemate le pietre; mentre nella corrispettiva parte superiore, potremo scrivere il nome del minerale.

Ed infine, ecco come stupire gli ospiti

La moda del finger food è sempre attuale. Le confezioni delle uova sono quindi perfette per servire in maniera originale mini-muffin, tartellette, vol au vent, piccole cup-cake…

Sempre in tema ospiti, possiamo creare dei segnaposto personalizzati o dei centrotavola. Nel caso dei segnaposto, dovremo ritagliare le varie unità di porta uova, singolarmente o a coppie, in base a quel che vorremmo realizzare. Dopodiché, le dovremo decorare con tempere o colori acrilici. Visto che Pasqua e primavera si avvicinano, potremo poi riempire i nostri segnaposti con uova sode colorate, ovetti di cioccolato, pulcini, fiorellini colorati etc. Infine, completare con un bel cartoncino con il nome dell’invitato.

Sulla base dello stesso principio appena visto, possiamo infine creare dei centrotavola a tema. In questo caso, però, dovremo lasciare la confezione delle uova intera, per avere così maggior spazio da adornare e arricchire.

Utili e simpatiche, queste 10 idee di riciclo sono quindi pensate per rispondere a varie esigenze.

