Non fette biscottate e cornetti per colazione, ma queste squisite treccine farcite da fare al volo con la pasta sfoglia

Per molti la colazione a casa non è mai come quella del bar, piena di golosità da avere l’imbarazzo della scelta.

In realtà, non si hanno tutti i torti, perché al mattino è proprio vero che l’occhio vuole la sua parte e non solo. Anche il naso vorrebbe respirare odori inebrianti, come quelli dei cibi appena sfornati, magari quando ancora siamo a letto.

Vedere, poi, una bella tavola imbandita potrebbe proprio essere il colpo di grazia per incentivare lo stomaco a non saltare uno dei pasti più importanti.

Molto spesso, però, i minuti sono contanti e non c’è tempo per allestire un delizioso banchetto.

Così optiamo per le solite fette biscottate con un po’ di miele o marmellata, un cornetto surgelato o uno preconfezionato.

Una svolta, invece, potrebbe proprio arrivare grazie all’articolo di oggi con una ricetta semplice, veloce e buonissima per una colazione che amerà tutta la famiglia.

Ingredienti

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolari;

2 mele di medie dimensioni, preferibilmente renette;

4-6 cucchiai di marmellata di albicocche, di pesca o di arance;

cannella in polvere q.b.;

2 cucchiai di zucchero;

30-40 grammi di burro;

gocce di cioccolato fondente q.b. oppure granella di nocciole;

zucchero a velo q.b.

La prima cosa da fare è sbucciare le mele e tagliarle a fettine sottili.

Dopo, mettiamo a scaldare il burro in una padella, aggiungiamo le mele affettate, lo zucchero e la cannella.

In questo modo saranno leggermente caramellate, morbide e super saporite.

Mescoliamo fino a quando lo zuccherò non si sarà sciolto e poi lasciamo intiepidire.

A questo punto, stendiamo un rotolo di pasta sfoglia e spalmiamo su la marmellata.

Aggiungiamo le mele, stendendole per tutta la lunghezza e poi cospargiamo le gocce di cioccolato o la granella di nocciole.

Copriamo la pasta sfoglia condita con il secondo rotolo, cercando di essere molto precisi a far combaciare i bordi.

Poi, con un coltello non seghettato, tagliamo a metà il nostro fagotto disponendolo in orizzontale.

Da ogni metà ricaviamo delle striscioline di circa 4 centimetri e poi, molto delicatamente, avvolgiamone una alla volta rigirandola su sé stessa.

In questo modo avremo delle piccole treccine ripiene che saranno morbide dentro e croccanti fuori.

Man mano che le andiamo preparando, disponiamole su una teglia foderata con carta forno.

Dopo, inforniamo a 180° C per 15 minuti con forno ventilato o 190° C con forno statico.

Infine, una volta che si saranno raffreddate possiamo spolverizzarle con dello zucchero a velo.

Quindi, da oggi non fette biscottate e cornetti per colazione, ma queste prelibatezze pronte in un battibaleno che sembreranno direttamente arrivate dal bar.

