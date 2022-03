Con l’arrivo della primavera ci tocca affrontare il cambio di stagione che non riguarderà solamente il guardaroba.

Un piccolo stravolgimento avverrà anche nel nostro letto, perché le temperature di poco più alte iniziano a rendere insopportabile la presenza del piumone.

Questa coperta, super soffice e avvolgente, che ci ha accompagnato per tutto l’inverno, lascia il posto a piumini più leggeri e copriletti di cotone variopinti.

Il suo nuovo posto sarà dentro l’armadio, però, prima di questo periodo di riposo, ci vorrebbe una bella pulita.

Ma come farla se volessimo evitare di costiparlo dentro alla lavatrice o di stancarci le braccia usando la vasca da bagno come mega-bacinella?

Un trucchetto lo scopriremo nell’articolo di oggi con un lavaggio senza acqua e detersivi.

Non a mano o in lavatrice, ecco come pulire il piumone senza lavarlo per conservarlo nell’armadio igienizzato e profumato

La prima cosa da fare è separare il piumone dal letto per evitare di sporcare lenzuola o materasso durante il trattamento.

L’ideale sarebbe distenderlo sopra un tavolo, o un altro piano da lavoro, da proteggere per esempio con una cerata.

Come primo passaggio dovremmo dedicarci all’eliminazione della polvere che potrebbe essere penetrata sotto lo strato esterno, mescolandosi con l’imbottitura.

Per farlo potremmo utilizzare l’aspirapolvere con l’apposito beccuccio per tessuti.

Se non dovessimo averlo, potremmo andare all’antica e quindi usare il fidato battipanni.

Il secondo passaggio consiste nel trattare le macchie qualora fossero presenti.

Il consiglio base è quello di leggere sempre prima l’etichetta del piumone, per vedere se siano presenti eventuali suggerimenti.

Poi, se volessimo usare dei prodotti naturali, potremmo creare una pasta pulente miscelando:

il succo di un limone;

2 cucchiai rasi di sale fino.

Dovremmo spalmare questa crema sulle macchie utilizzando una comune pezza, lasciare agire 10 minuti e poi rimuovere con un panno in microfibra inumidito.

Step 3

A questo punto, potremmo creare un’altra miscela disinfettate, pulente e particolarmente profumata.

Gli ingredienti sono:

200 ml di aceto di vino bianco;

1 cucchiaio e mezzo di bicarbonato;

8 gocce di olio essenziale a piacere come lavanda, vaniglia, rosa, bergamotto ecc.

Mescoliamo questi ingredienti all’interno di uno spruzzino e poi inumidiamo la superfice del piumone da entrambi i lati.

Step 4

Quest’ultimo step propone due soluzioni diverse a seconda che si abbia o meno l’asciugatrice.

Se non l’avessimo, sarebbe sufficiente far asciugare il piumone all’aria, anche sotto i raggi del sole nel caso in cui fosse bianco.

Invece, se avessimo l’asciugatrice, potremmo impostare un programma per capi delicati e completare il ciclo.

In questo modo saremo certi di una perfetta asciugatura e igienizzazione grazie all’elevato calore.

Infine, per avere un profumo extra, potremmo inserire nell’asciugatrice questo fagottino odoroso fai da te.

Quindi, non a mano o in lavatrice, ma questo lavaggio particolare in 4 fasi per avere un piumone pulito e pronto per il prossimo inverno.

