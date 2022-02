Ogni giorno produciamo immense quantità di rifiuti. Ormai, la raccolta differenziata è obbligatoria in tutta Italia. Nonostante ciò, la mole di immondizia che si produce è davvero spaventosa. Bisognerebbe riciclare il più possibile. Ecco perché in questo articolo andremo a vedere tanti modi per riutilizzare i sacchetti di carta in cui il fornaio mette il pane e il fruttivendolo la frutta e la verdura. Un oggetto quindi comunissimo e con cui tutti abbiamo a che fare quotidianamente. Riciclare ogni volta che si può è fondamentale: per il bene dell’ambiente in cui viviamo ed anche per risparmiare. Spesso, ad esempio, alcuni scarti alimentari potrebbero tornare utili per altri usi casalinghi, e non solo. È il caso delle bucce delle mele, fondamentali per risolvere un fastidio molto comune.

Non si tratta però soltanto di rifiuti organici. Pensiamo alle confezioni di tutto ciò che acquistiamo. Buttarli via ogni volta che si è consumato il prodotto è una forma di inquinamento e di spreco. I classici contenitori della ricotta, ad esempio, diventano estremamente utili in cucina e in giardino. Ma torniamo ora ai nostri sacchetti di carta.

Non butteremo più i sacchetti di carta del pane e della frutta perché sono indispensabili per questi geniali riutilizzi antispreco

Innanzitutto, se avanza del pane e lo vogliamo surgelare, è bene conservarlo all’interno dello stesso sacchetto in cui ci è stato venduto. Una volta vuotati, i sacchetti del pane andrebbero lisciati per bene e riposti in un cassetto della cucina o della dispensa. Saranno utilissimi per conservare e trasportare panini e tramezzini per il pranzo al sacco durante una gita fuori porta, ad esempio. Per la stessa funzione, sono utilissimi anche per portare il pranzo in ufficio. Inoltre, quando consumeremo il nostro pasto, il sacchetto di carta sarà comodissimo perché fungerà anche da raccogli briciole.

Se il sacchetto del pane è liscio e privo di stampe o scritte, lo possiamo trasformare in utili bigliettini per appunti. Anche in questo caso, basterà lisciarlo per bene passandoci sopra le mani e poi ricavare, con le forbici, tanti pezzetti di carta su cui scrivere appunti o annotare la lista della spesa.

I sacchetti di carta hanno un’ottima capacità assorbente. Li possiamo quindi utilizzare per assorbire l’unto quando friggiamo alcuni alimenti, come le patatine o le polpette. Sono inoltre perfetti anche per foderare la lettiera dei gatti.

Appallottolando i sacchetti di carta, possiamo infine ottenere delle palline utilissime per riempire scarpe e borse prima di riporle nell’armadio al cambio di stagione. Questa tecnica serve per far sì che gli accessori non perdano la loro forma.

Insomma, le possibilità di riutilizzo sono davvero numerose. Ecco perché, d’ora in avanti, non butteremo più i sacchetti di carta.

Approfondimento

Ecco 3 geniali e utilissime idee per riutilizzare i rotoli di carta igienica