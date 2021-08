Il Mondo in cui viviamo e che lasceremo in eredità ai nostri figli e nipoti è sempre più inquinato. Trovare una soluzione per risolvere il problema nell’immediato è pressoché impossibile. È vero, però, che ognuno di noi, nel suo piccolo, può dare un importante contributo.

Ormai tutti siamo chiamati a svolgere la raccolta differenziata. Molti tuttavia, commettono spesso alcuni errori, sia per sbadataggine che per situazioni spesso davvero ingannevoli. Per quanto riguarda ad esempio il caso specifico della plastica, ecco quali sono gli errori banali da evitare per riciclarla.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Senza ombra di dubbio, la plastica è un materiale molto diffuso nella vita quotidiana. Carta e cartone non sono però da meno. A causa della massiccia presenza di questi materiali, è bene sapere dove e come gettarli. Ma è altresì importante ingegnarsi per poterli riutilizzare.

Nel caso della plastica, in un altro articolo abbiamo suggerito geniali e utili idee per riutilizzare le vaschette di plastica.

Affrontiamo invece quest’oggi la questione del cartone.

Ecco 3 geniali e utilissime idee per riutilizzare i rotoli di carta igienica

La carta igienica è un prodotto che proprio tutti utilizziamo. Una volta terminato il rotolo resta il cilindro di cartone che in genere si butta via. Questo è un grave errore perché le possibilità di riutilizzo sono davvero innumerevoli. Vediamone qualcuna.

Porta lacci per scarpe

Succede spesso che le stringhe delle nostre scarpe a un certo punto si rompano o più semplicemente siano rovinate. Le scarpe però sono ancora in buono stato. Inutile acquistare un nuovo paio di calzature. In vendita si trovano infatti i lacci già accoppiati. Ne troviamo di vari colori e materiali, nonché di diverse lunghezze. È molto utile tenerne sempre qualche paio di scorta in base ai tipi di scarpe che abbiamo. I lacci delle scarpe sono però un accessorio molto piccolo che in un cassetto si può “perdere” facilmente. Meglio conservare tutte le piccole matassine tutte quante riunite all’interno di un tubo di cartone.

Porta spago

Chi ama cucinare e ha una buona abilità ai fornelli, nei cassetti della cucina tiene sempre dello spago per legare arrosti, roast-beef e involtini. Una volta aperta la matassa originaria, lo spago tende però a disfarsi e si srotola andando ad “invadere” il cassetto. In questo caso, il tubo della carta igienica è comodissimo per avvolgervi attorno il cordoncino e averlo sempre a portata di mano bello ordinato e senza nodi.

Portatovaglioli

Concludiamo con un consiglio più creativo che pratico. Chi è dotato di estro artistico e si destreggia bene con colori e pennelli, saprà sicuramente trasformare i banali tubi di cartone della carta igienica in coloratissimi portatovaglioli da personalizzare ad ogni occasione.

E allora ecco 3 geniali e utilissime idee per riutilizzare i rotoli di carta igienica.

Approfondimento

Dopo aver letto questo articolo non butteremo mai più i cartoni di latte e i nostri bambini impazziranno dal divertimento