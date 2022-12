Usiamo quest’ingrediente per la torta di mele, sarà cremosissima anche senza burro e olio

Alta, morbida e golosa la torta di mele del momento! Si prepara in 10 minuti e farà impazzire amici e parenti dopo il primo assaggio. Ecco come.

La torta di mele è un grande classico a cui è davvero difficile resistere. Un sapore delicato e un impasto semplice caratterizzano questa prelibatezza che ricorda i momenti in famiglia. Il tepore del forno acceso e un profumo di buono che si propaga per la cucina. Dopo il successo della torta leggera di mele, senza burro e con solo 3 cucchiai di zucchero, arriva un’altra versione da provare assolutamente. Sta facendo impazzire tutti ed è una ricetta perfetta per il periodo autunnale e invernale. Un tripudio di sapori golosi che farà innamorare tutti al primo assaggio. Ideale per concludere un pasto, favolosa anche da servire a merenda, ecco la torta di mele, pere e mascarpone.

Ecco tutto l’occorrente

La ricetta è semplice e ci vogliono pochi ingredienti e 10 minuti per prepararla. Per la cottura, invece, meglio prevedere 30 minuti (tuttavia, dipende anche dal forno utilizzato).

Ingredienti:

3 uova;

180 g di zucchero;

250 g di farina tipo 00;

250 g di mascarpone;

2 mele;

2 pere;

1 bustina di lievito per dolci;

1 limone;

1 cucchiaio di rum o limoncello (facoltativo).

Il mascarpone: usiamo quest’ingrediente per la torta di mele, il risultato sarà strepitoso

In primis, scaldare il forno alla temperatura di 170°C. Poi, imburrare e infarinare una tortiera dal diametro di circa 24 cm di diametro. In alternativa, foderarla con un foglio di carta da forno (meglio se bagnata e strizzata).

Poi, lavare, sbucciare e tagliare a cubetti sia le mele che le pere. Inserirle in una ciotola e versare il succo del limone per evitare che si anneriscano.

A questo punto, entra in azione il mascarpone. Usiamo quest’ingrediente per la torta di mele perché la renderà subito più cremosa e golosa. Lavorare il mascarpone con lo zucchero. Poi, unire anche le uova (uno alla volta), la scorza di limone grattugiata e il rum.

Successivamente, setacciare e aggiungere anche la farina e il lievito. Mescolare energicamente per far amalgamare tutti gli ingredienti. Quando il composto appare liscio e uniforme è pronto per essere arricchito dalla frutta. Unire dai pezzetti di mele e pere. Versare l’impasto nella tortiera. Livellare con un cucchiaio e far cuocere. Impostare il forno a 180°C e far cuocere per un massimo di mezz’ora. Il risultato sarà veramente goloso e farà felici sia gli adulti che i bambini.

Per un effetto ancora più appetitoso, prima di servire spolverare con un po’ di zucchero a velo. Questa torta è perfetta anche da servire con gli altri dolci durante il periodo natalizio. Magari vicino al vassoio dei biscotti realizzati con una meravigliosa pasta frolla senza burro.