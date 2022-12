Oggi sui mercati si è verificato un evento particolare: ecco a cosa potrebbe portare

Il rialzo iniziato a metà ottobre ha subito, come da attese, un assestamento negli ultimi giorni. Questo movimento che dovrebbe rimanere confinato in 3 punti percentuali, non dovrebbe andare oltre il 13 dicembre. primo setup in scadenza per il mese di dicembre. Ora andremo a studiare cosa potrebbe far cambiare questa previsione.

Di ora in ora i listini azionari recuperano posizioni e iniziano a riportarsi in positivo. Alle ore 17:07 abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.277

Eurostoxx Future

3.925

Ftse Mib Future

24.220

S&P 500 Index

3.958,85.

Il ribasso potrebbe essere vicino al termine, oppure questa ricerca del rimbalzo, potrebbe essere l’anticamera di nuove vendite? Oggi sui mercati si è verificato un evento particolare, e questo potrebbe portare all’inizio di una nuova fase rialzista da subito.

Potrebbero partire da subito nuovi acquisti

Nelle serie storiche abbiamo osservato una particolare struttura dei prezzi. I mercati hanno formato inversione quando dopo un inizio al ribasso e aver formato un nuovo minimo, hanno recuperato posizioni chiudendo in verde rispetto ai prezzi di apertura.

Sono questi giorni particolari, e se non si assisterà alla fomazione di un’inversione entro pochi giorni, si potrebbe formare un pattern ribassista con straschici fino alla fine di dicembre, ma anche fino alla prima decade di marzo.

Oggi sui mercati si è verificato un evento particolare

La lettura dei grafici ci porta a essere ottimisti. Si ritiene infatti che gli oscillatori si siano scaricati, e che siano pronti per rafforzare nuovi rialzi dei prezzi.

Come regolarsi?

La giornata di contrattazione di domani sarà importante per questo motivo:

una chiusura sotto i minimi odierni farebbe partire nuovi ribassi;

invece, sopra i massimi odierni potrebbe da subito far ripartire il rialzo.

In un contesto di nuovo rialzo, si potrebbe rivelare vincente puntare su bancari, media e tecnologici.

Come stanno andando le previsioni affidabili?