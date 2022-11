Torta leggera alle mele senza burro, solo 3 cucchiai di zucchero per 1 dolce più dietetico

Mangiare una bella fetta di torta senza sensi di colpa? Ecco la ricetta perfetta. Una preparazione dal sapore genuino della cucina tradizionale, pochi ingredienti e zero fatica per servire la torta leggera alle mele senza burro. Una versione più dietetica della classica ricetta della nonna. Talmente buona da mettersi alla pari anche con la ricetta veloce con pasta sfoglia, oppure con la cremosissima torta di mele frullate che stanno spopolando soprattutto negli ultimi anni.

Quali mele usare per la ricetta light?

Tra i banconi dell’ortofrutta troviamo le tipologie di mele più disparate. Per regalare all’impasto una consistenza più soffice e dolce, si consigliano le mele delicious. Tra le tante, la mela stark delicious dona un gusto piacevole e dolciastro. In questo modo, si potrà bilanciare il sapore, vista la scarsa presenza di zuccheri aggiunti. Inoltre, questo tipo di frutto, più succoso, perde acqua durante la cottura e per questo motivo riesce a insaporire ancora meglio l’impasto. Attenzione, però, a non scegliere delle mele troppo mature, o eccessivamente “farinose”.

A questo punto, vediamo tutto l’occorrente per un dolce fatto in casa davvero favoloso, veloce ed economico.

Ingredienti per 7-8 porzioni:

1 kg di mele di tipo delicious;

1 uovo;

tazzina di latte intero (anche senza lattosio va bene);

150 g di farina tipo 00;

3 cucchiai di zucchero semolato;

bustina di lievito istantaneo per dolci;

pizzico di sale;

il succo di un limone;

cannella in polvere q.b.

Torta leggera alle mele senza burro, ecco il procedimento facile e veloce

Per realizzare velocemente la torta, il primo passaggio da fare è quello di lavare, sbucciare e tagliare le mele a fettine. Poi, riporle in una ciotola e versarci sopra il succo del limone per evitare che anneriscano rapidamente. Inoltre, il limone conferisce alle mele anche un gusto più deciso. In alternativa, si consiglia di aromatizzarle direttamente con la cannella in polvere (per avere un gusto più dolce).

Poi, successivamente, in una ciotola lavorare lo zucchero con l’uovo fino a farlo diventare un composto spumoso e chiaro. Dopo, unire la farina setacciata e aggiungere anche un pizzico di sale. A questo punto, mescolare con cura tutti gli ingredienti. Poi, far sciogliere il lievito istantaneo nel latte, precedentemente intiepidito. Infine, aggiungere il latte nell’impasto e mescolare energicamente per qualche secondo. A questo punto, unire anche le mele (senza versare anche il succo di limone). Poi mescolare ancora e amalgamare le fette di mele al resto dell’impasto.

Infine, prendere una tortiera, foderarla con della carta da forno e versarci sopra l’impasto. Livellare con un cucchiaio e poi far cuocere in forno già caldo. Si consiglia di impostare il forno a 180°C e di far cuocere per circa 20 minuti. Attenzione a non far “biscottare” la superficie. A tal fine, si consiglia di coprire la torta con una teglia vuota.