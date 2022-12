Pasta frolla perfetta anche senza burro? Basta 1 pizzico di questo ingrediente amatissimo!

Torte, crostate e biscotti semplicemente spettacolari e ricchi di gusto grazie alla pasta frolla più buona del momento. Ecco di cosa si tratta.

La ricetta tradizionale dice di mescolare farina, burro, uova, sale e zucchero. Il mix di questi ingredienti crea la pasta frolla: una deliziosa base per crostate e biscotti irresistibili. D’altronde, quasi nessuno resiste alla crostata profumata che sta spopolando sul web in queste settimane. Talmente bella e cremosa da far impazzire davvero tutti. Nel corso del tempo, ad arricchire la ricetta originale della pasta frolla sono arrivate anche tantissime versioni, più o meno golose. La ricetta senza uova, latte e burro è consigliatissima!

Per realizzare biscotti, crostate e dolcetti natalizi, invece, arriva la pasta frolla perfetta anche senza burro ma dall’aroma speciale che incanta grandi e piccini. Stiamo parlando di una frolla preparata con olio di oliva e con l’aggiunta di un ingrediente speciale: la cannella. Dunque, ecco tutto l’occorrente per la frolla alla cannella senza burro.

Ingredienti:

380 g di farina tipo 00;

140 g di zucchero;

2 uova;

90 g di olio d’oliva;

5 g di lievito per dolci;

2 cucchiaini di cannella in polvere;

scorza di 1 arancia.

Tutti i passaggi per una pasta frolla perfetta anche senza burro

Innanzitutto, prendiamo una ciotola e inseriamo prima la farina setacciata, poi le uova, l’olio, lo zucchero e il lievito. Mescolare con cura ed energicamente per qualche minuto. Successivamente, uniamo anche la cannella in polvere e la scorza grattugiata di un limone. Lavorare a mano e dopo se si preferisce con l’impastatrice per 5 minuti. Quando l’impasto risulta liscio e omogeneo è pronto.

Possiamo usare la frolla subito, giacché non necessita di riposo in frigo. Con l’aiuto di un mattarello stendere la pasta su un piano di lavoro leggermente infarinato. A questo punto, spazio alla fantasia!

Possiamo creare dei fantastici biscotti dalle decorazioni natalizie più disparate. Ricordiamo che la pasta frolla alla cannella non lieviterà tanto, dunque, le dimensioni dei biscotti resteranno pressoché invariate. Chi, invece, vuole sbizzarrirsi con la creazione di una bella crostata dovrà ricordarsi di lasciare come spessore del disco d’impasto almeno 1 centimetro e mezzo.

La cottura in forno

Per la cottura dei biscotti si consiglia di impostare il forno alla temperatura di 180°C e anche la modalità statica per 8 minuti. Per la crostata, invece, ci vorranno almeno 30 minuti. I biscotti si potranno conservare morbidi anche per 7 giorni, solamente se chiusi in un barattolo con chiusura ermetica.