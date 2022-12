Sono da mangiare con gli occhi i crocchè di patate con mortadella, ragù e formaggio filante

I nostri invitati impazziranno alla sola vista di questi crocchè di patate facili e veloci da preparare, con una crosticina croccante e il cuore morbido e filante

Al solo sentire la parola “crocchè”, tantissime persone iniziano già ad avere l’acquolina in bocca. Sarà che sono buonissimi da sgranocchiare, grazie all’impanatura fragrante, e non solo. Il cuore morbido, filante, di cui sono ripieni é una carezza per il palato, da gustare in compagnia.

Quando abbiamo parenti o amici da invitare a cena, questo può essere sicuramente un ottimo antipasto da stuzzicare. Per questo motivo, a breve vedremo una variante buonissima delle crocchette, certamente non molto dietetica ma sicuramente deliziosa.

La ricetta ci impegnerà, a dir troppo, 15 minuti, e finalmente potremo gustare questi ottimi stuzzichini.

Sono da mangiare con gli occhi questi crocchè croccanti farciti con 2 ripieni saporiti per accontentare tutti i gusti

Le patate sono uno degli ingredienti da tenere sempre in dispensa, nella cucina. Servono per così tante ricette che, anche quando penseremo che non ci saranno utili, in realtà scopriremo che lo sono.

Sono ricche di proteine, vitamine e minerali. Si possono utilizzare per preparare dei buoni secondi piatti, come dei semplici involtini di verdure, ma anche piatti più elaborati.

Ciò che ci sorprenderà oggi è, invece, la semplicità con cui ci permetteranno di realizzare dei buonissimi crocchè. Ecco quali ingredienti serviranno per la nostra ricetta:

450 g di patate ;

; 2 uova ;

; 50 g di scamorza ;

; 1 cucchiaio di formaggio grattugiato ;

; pangrattato q.b. ;

; prezzemolo q.b. ;

; sale, pepe e noce moscata ;

; olio di semi di girasole per friggere.

Per la nostra ricetta dovremo innanzitutto lessare le patate ancora con la buccia. Dopo aver sbucciato le patate, dovremo trasferirle in una ciotola, ma solo dopo averle schiacciate con lo schiacciapatate.

Aggiungiamo le uova e mischiamo, quindi condiamo con 1 pizzico di sale, formaggio grattugiato, pepe e un po’ di noce moscata. Infine, inseriamo nel composto anche la scamorza a cubetti e il prezzemolo.

Il trucchetto per chiudere i crocchè

Dopo che avremo mischiato bene il tutto, dovremo prendere un cucchiaio di composto e metterlo in una mano. Dovremo creare, con la mano appunto, una sorta di conca, e poi fare lo stesso anche con l’altra. Così daremo al crocchè la tipica forma che conosciamo. Quando li avremo formati, dovremo posizionarli su un piatto, e poi passarli nell’uovo sbattuto e nel pangrattato. Fatto questo, dovremo solo far friggere i crocchè, calandoli nell’olio a 180°C. Una volta cotti, li metteremo su un piatto ricoperto da carta assorbente.

Le migliori farciture

Per renderli ancora più appetitosi, prima di chiuderli, potremo aggiungere al loro interno 2 ingredienti. Il primo é la mortadella, che darà al crocchè una nota molto saporita.

Altrimenti potremo inserirvi del ragù, anche nella versione senza carne, davvero buonissimo per l’occasione. La mortadella sarà molto più semplice da inserire nell’impasto, poiché basterà buttarla a cubetti nel composto.

Col ragù, invece, dovremo fare più attenzione, per un semplice motivo. Dovremo inserirne un po’ all’interno di ogni crocchè, ma quando é già freddo. Altrimenti rischieremo di far sfaldare tutto. Sono da mangiare con gli occhi questi crocchè, ottimi da mangiare sia caldi che freddi. Dunque, sono da mangiare con gli occhi questi buonissimi crocchè, alla fine tutti vorranno farne almeno il bis, e non ne rimarrà nel piatto neanche uno.