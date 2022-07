Cosa c’è di meglio di una soffice torta alla frutta per cominciare bene la giornata o deliziare i nostri ospiti alla fine del pranzo o della cena? Ecco perché vale la pena accendere il forno per qualche minuto, così da sfornare un gustoso dessert. Non esiste, però, solo la torta alle mele, perché in questo periodo possiamo approfittare dei frutti di stagione per preparare un dolce a base di more e yogurt.

Ingredienti

Farina 00 200 g;

lievito in polvere per dolci 16 g;

uova 2;

olio di semi di girasole 50 g;

zucchero 150 g;

yogurt greco 150 g;

more 250 g;

sale fino 1 pizzico;

zucchero a velo q.b.

Usiamo le more per cucinare torte deliziose con una ricetta molto semplice

Per prima cosa, sbattiamo insieme zucchero e uova in una ciotola ampia. Continuiamo a lavorare il composto con le fruste, sinché non sarà diventato leggero e spumoso. A questo punto, incorporiamo delicatamente lo yogurt. Dopodiché, versiamo anche l’olio di semi e amalgamiamo bene tutti gli ingredienti liquidi.

È ora il momento di passare agli ingredienti secchi, cominciando con lievito e farina. Facciamo in modo di fare incorporare bene le polveri al resto dell’impasto, evitando la formazione di grumi. Per questo, possono esserci di grande aiuto un colino e delle fruste elettriche.

Aggiungiamo il sale e mescoliamo un’ultima volta per poi unire al tutto la star del piatto e cioè le more.

Oliamo e infariniamo uno stampo di 20 cm e accendiamo il forno portandolo a 180°C. Mentre riscalda, versiamo il composto dentro lo stampo, livellando la superficie con una spatola così da renderla omogenea. Dato che avremmo ottenuto da parte 100 grammi di more, buttiamole nello zucchero a velo, ricoprendone la superficie. Infiliamole nell’impasto distanziate fra loro, così che restino in evidenza.

Mettiamo la torta in forno e facciamola cuocere per 40 minuti. Quando si sarà raffreddata, compriamola con una spolverata di zucchero a velo e serviamo.

In conclusione, usiamo le more per preparare questa deliziosa ricetta e rimarremo sicuramente soddisfatti. Per arricchirla, potremmo anche pensare di farcirla con della deliziosa crema.

