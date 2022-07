Smalto perfetto su unghie corte o a mandorla che valorizza l’abbronzatura

Anche chi non è fan dello smalto in estate si lascia ispirare dai colori per unghie vivaci e brillanti che si addicono perfettamente alla stagione.

Chi, invece, è una vera appassionata di manicure non aspetta altro che di poter sfoggiare le tendenze unghie più gettonate del momento.

Naturalmente, esiste anche il compromesso tra le due parti, ovvero uno smalto che detti tendenza senza tuttavia risultare troppo esuberante.

A tal proposito, questo smalto perfetto su unghie corte o a mandorla si pregia di un ulteriore vantaggio: mette in risalto l’abbronzatura.

Il tutto senza risultare eccessivo o provocatorio, visto che vanta un colore assolutamente neutro e delicato quale è il bianco.

Ebbene sì, lo smalto bianco in tutte le sue sfumature più o meno lattiginose torna protagonista questa estate, deciso a fare strage di cuori.

Una manicure semplice ed elegante

Possiamo scegliere la nuance che più preferiamo e sfoggiarla su mani e piedi per apparire chic e impeccabili con un solo gesto.

Ma possiamo anche usarlo come base da abbinare ad altre tonalità, che ora vedremo, a seconda del carattere e dello stile che ci contraddistinguono.

Cominciamo proprio da chi non è abbonata alla manicure e quindi di solito si presenta con unghie corte e irregolari.

Lo smalto bianco è capace di valorizzare sia la forma che la lunghezza dell’unghia, pur mantenendo un basso profilo.

Se poi per una volta vogliamo provare l’ebrezza di sposare una lunghezza più efficace, il bianco si presta bene anche alla ricostruzione gel.

L’abbinamento con le unghie a mandorla è comunque forse uno dei più riusciti.

Puntiamo sulle sfumature latte o gesso e arricchiamo con dettagli preziosi qualora volessimo dare un taglio più luminoso alla manicure.

Questo smalto perfetto su unghie corte o a mandorla valorizza l’abbronzatura

Chi invece ama giocare con i contrasti forti non può che puntare sull’iconico black and white, in versione french, reverse o animalier.

Non sono poi meno intriganti le basi bianche decorate con linee fluo o pastello, proprio perché si può giocare con il neutro a proprio piacimento.

Ricordiamo a tal proposito che i colori fluo diventano ancora più evidenti accostati al bianco, ottimo per quello sprint in più senza eccesso.

Per le più romantiche il suggerimento è quello di puntare sulla manicure che unisce il bianco al rosa, altrettanto discreto e delicato.

Per quanto riguarda la pedicure, basterà invece semplicemente affidarsi al bianco lattiginoso e al top coat trasparente.

