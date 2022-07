Durante l’estate soffriamo molto il caldo e siamo quindi portati a mangiare cibi freschi che non richiedono lunghi tempi di cottura. Per questo motivo abbondano le insalate, che, però, potrebbero finire per annoiarci.

Fortunatamente, questo è un piatto che favorisce molto la fantasia, invitandoci a mettere insieme tanti ingredienti per creare combinazioni interessanti e gustose. Ad esempio, invece del solito pollo o tonno, possiamo optare per un’altra carne magra perfetta per l’estate e amica della prova costume.

Ingredienti

300 g di insalata mista;

300 g petto di tacchino;

1 cetriolo;

150 g di yogurt greco

1 gambo di sedano;

1 carota;

100 gr olive taggiasche;

qualche foglia di menta;

1 spicchio di aglio;

olio extravergine;

pepe;

sale.

Non c’è solo pollo ma anche questa carne magra ideale per insalate estive

Cominciamo pulendo il cetriolo, da cui dovremmo rimuovere la buccia e le estremità. Dopodiché, tagliamolo a pezzetti e trasferiamolo in una ciotola, insieme e un pizzico di sale.

Ora prendiamo l’aglio e schiacciamolo con l’apposito strumento così da ottenere una crema. Uniamola allo yogurt, insieme all’olio, ai cetrioli scolati, pepe e sale. Per aggiungere un tocco di freschezza inaspettato, tritiamo finemente la menta e aggiungiamola al mix con lo yogurt. Non abbiamo fatto altro che creare una salsa tzatziki in casa in pochi minuti.

A questo punto è il momento di mettere in gioco il nostro tacchino. Se vogliamo evitare di cucinare, basterà acquistare una grossa fetta di petto dal reparto gastronomia. Noi non dovremo fare altro che tagliarla a cubetti e aggiungerla all’insalata. In alternativa, possiamo acquistare la stessa quantità di tacchino in fette di fesa da cucinare in padella. Ci basterà dorarle su entrambi i lati insieme a un filo d’olio e a un pizzico di sale. Dopodiché, tagliamo la carne a listarelle e quando si sarà raffreddata, mettiamola nella ciotola dell’insalata.

A questo punto, grattugiamo la carota a pezzi piuttosto grandi e tagliamo il sedano a rondelle. Aggiungiamo entrambi alla ciotola e uniamo finalmente la base di insalata.

Concludiamo l’opera versando sopra l’insalata la nostra salsa tzatziki e un’abbondante manciata di olive taggiasche. Ecco fatto, mischiamo il tutto per bene e condiamo con olio, sale e pepe.

Quindi la prossima volta che vogliamo preparare un’insalata fresca e salutare, sapremo che non c’è solo pollo e tonno. Potrebbe invece essere proprio il tacchino a dargli quella marcia in più. E se cerchiamo ispirazione per il nostro prossimo piatto, forse delle deliziose trofie con pesce e verdure potrebbero fare al caso nostro.

