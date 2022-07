Quando fa molto caldo può accadere che la fame diminuisca. Tuttavia, anche se si ha meno appetito, è consigliabile non saltare i pasti, seguendo comunque una corretta alimentazione. Occorrono piatti leggeri ma nutrienti, che ci forniscano il giusto apporto per affrontare il caldo. Le componenti essenziali per una giusta alimentazione estiva sono: vitamine, acqua, sali minerali. Essi, infatti, aiutano a reintegrare i liquidi persi per l’eccessiva sudorazione. È, dunque, importante bere almeno 2 litri di acqua al giorno, a temperatura ambiente o fresca. Meglio, invece, evitare i superalcolici e le bevande zuccherate. Essi favoriscono la sudorazione, ostacolando la disponibilità delle vitamine.

Cosa mangiare a colazione in estate

Vediamo cosa dovremmo mangiare a colazione con il caldo che impazza. Sicuramente potremmo bere un caffè o un tè. Poi, a seguire, possiamo integrare con un bicchiere di latte scremato o mangiare uno yogurt magro. Infine, aggiungere frutta fresca, fette biscottate o biscotti secchi. Veniamo alla seconda parte della giornata: il pranzo, dove la scelta è varia, perché ci sono diverse opzioni. Ebbene, possiamo optare per 70 g di pasta integrale, oppure riso o farro, che hanno un alto valore saziante.

Poi, come secondo piatto, i cibi ideali dell’estate oltre frutta e quelli indicati sono: manzo o pesce, accompagnati da verdure cotte o crude. In alternativa, si può propendere per un piatto unico contenente carboidrati e proteine. Sempre dando indicazioni su cosa mangiare, passiamo all’ultima parte della giornata: la cena.

I cibi ideali dell’estate oltre frutta e verdura per affrontare il caldo

La sera dobbiamo puntare su un piatto che non appesantisca ma ci faccia dormire sereni ed appagati. Quindi potremmo puntare sulle proteine, mangiando carne bianca come il pollo, oppure della bresaola. In alternativa, potremmo optare per il pesce, al forno o alla griglia. Per i vegetariani, invece, è consigliabile un burger di legumi o dei falafel, accompagnati sempre da verdure, preferibilmente cotte. Queste ultime, infatti, la sera sono più digeribili di quelle crude. Inoltre, si possono inserire carboidrati, come pane integrale o di segale, per accompagnare il pesce o la carne.

Il pesce è preferibile per almeno tre volte a settimana, in quanto aiuta a regolare il pH e ad eliminare i liquidi in eccesso. Il tutto va accompagnato sempre da frutta e verdura, soprattutto durante la giornata, variando nella scelta dei colori. In definitiva, i piatti estivi devono essere freschi e leggeri ma nutrienti.

