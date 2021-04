Siamo di nuovo arrivati al weekend ed è il momento di prenderci una pausa. Noi italiani sappiamo che il posto migliore in cui farlo è intorno al tavolo della cucina. Per questo oggi proponiamo un dolce sfizioso e originale per tutta la famiglia pronto in pochi minuti senza forno. Lascerà tutti sorpresi e contenti di aver ricevuto una coccola.

Ingredienti

a) 350 gr di latte;

b) 40 gr di burro;

c) 4 tuorli;

d) 75 gr di zucchero;

e) 200 gr di farina;

f) ½ cucchiaino di vaniglia;

g) 3 gr lievito di birra secco.

Ecco la come preparare un dolce sfizioso e originale per tutta la famiglia pronto in pochi minuti senza forno

Prepariamo la crema pasticcera

Cominciamo versando 250 gr di latte e 20 gr di burro in un pentolino. Lasciamo riscaldare a fuoco dolce fino a quando il burro non si sarà completamente sciolto.

Adesso prendiamo 3 uova e separiamo con attenzione tuorli dagli albumi. Mettiamo i tuorli in terrina e aggiungiamo 50 gr di zucchero. Con una frusta manuale mischiamo i due ingredienti fino ad aver sciolto completamente lo zucchero. Il composto dovrà apparire come un liquido denso.

Poi aggiungiamo alle uovo e burro, 20 gr di farina (può essere farina 00 o una farina di mais) e il latte e il burro del pentolino. Mischiamo ancora il tutto con la frusta e filtriamo. In questo mondo rimuoveremo qualunque possibile residuo o grumo in modo da ottenere una crema pasticcera completamente liscia.

Mettiamo il composto sul fuoco e mescoliamo con una spatola stando bene attenti che non si attacchi al fondo. Il latte gli altri ingredienti si addenseranno molto velocemente. Una volta raggiunta la consistenza della crema mettiamola da parte e lasciamola raffreddare.

Preparazione l’impasto

Proseguiamo mettendo in una ciotola il resto della farina e dello zucchero, e il lievito. Mischiamo gli ingredienti secchi per poi aggiungere l’ultimo uovo e 100 gr di latte caldo. Continuiamo a mischiare fino a quando il composto diventerà troppo secco per continuare con la spatola.

Possiamo quindi iniziare a impastare con le mani sino ad aver raggiunto un panetto compatto. Infine, aggiungiamo il restante burro e continuiamo ad impastare fino a quando il composto non abbia di nuovo una consistenza liscia e compatta.

Ecco i nostri panzerotti

Dividiamo la pasta in 8 panetti più piccoli di uguale misura. Con ognuno di questi creiamo delle palline e lasciamole riposare sotto un telo per 15 minuti.

In seguito, con un mattarello stendiamo ognuno di questi spingendo solo in un verso così da ottenere un ovale molto allungato. Posizioniamo al centro una noce di crema pasticcera e richiudiamo lo come se fosse un panzerotto. Premiamo bene sui bordi così da evitare che la crema e fuoriesca durante la cottura.

Lasciamo lievitare per altri 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, mettiamo sul fuoco una padella antiaderente e adagiamo due o tre panzerotti dolci e copriamo.

Dopo 5 minuti, giriamoli, copriamo e cuociamo per altri 5 minuti. I due lati avranno uno splendido colore tostato e l’interno sarà morbido e cremoso.

Questo è davvero un dolce sfizioso e originale per tutta la famiglia pronto in pochi minuti senza forno.